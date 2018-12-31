川普與他會面後 傳暫緩自敘撤軍

2018年12月31日 12:15 中時電子報 吳映璠

美國總統川普19日在推特發出驚人之語，表示美國已徹底殲滅伊斯蘭國（ISIS），並將啟動自敘撤軍計畫，政壇盟友、敵人一致出現反彈聲浪，如今這項政策傳出髮夾彎，共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）30日下午表示，川普有意重新檢視撤軍計畫，待殲滅完IS後再走人，而讓川普暫緩計畫的關鍵竟是假期間赴伊拉克巡視美軍的3小時快閃之旅。

Sen. Lindsey Graham, who criticized President Trump's withdrawal of troops from the Middle East, says Trump today told him "some things I didn't know that make me feel a lot better about where we're headed in Syria" pic.twitter.com/HBbvzirDfO — CBS News (@CBSNews) December 30, 2018

據「哈芬登郵報」（Huffington Post）報導，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆周日結束與川普的2小時午餐餐會後暗示，川普將重新檢視自敘利亞撤軍的計畫。

葛蘭姆在白宮外告訴記者，與川普會談後他對於美國未來在敘利亞的動向放心許多，他說：「美軍在敘利亞徹底殲滅伊斯蘭國的行動將持續，甚至進一步升級。」

不過他也表示川普自敘利亞撤軍的想法並未改變，只是現在處於「暫停階段」，將「重新檢視」如何做才是最好的方式來達成這項目標。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，讓川普重新思考整個撤軍計畫的關鍵就是他意外現身伊拉克美軍基地的快閃之旅，當時駐紮在當地的將領紛紛警告ISIS沒有完全被殲滅，這次視察讓川普「大開眼界」。

川普月中宣布將自敘利亞撤軍後，葛蘭姆便公開批評這舉動是場災難、玷汙美國榮譽，更將導致庫德族面臨ISIS及土耳其的夾殺，最終遭到屠殺，而美國也將失去中東重要盟友。

針對葛蘭姆的說法，白宮方面尚未多做說明。美國國家安全顧問波頓（John Bolton）預計明年初前往以色列及土耳其，討論撤軍事宜。

(中時電子報)