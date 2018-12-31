警指示停車辯稱看成「通行」 拒檢男遭判罰9萬

2018年12月31日 12:42 中時 陳俊雄

黃姓男子疑因趕著要去林森北路在髮妝店工作的女友下班，凌晨3時許從警方酒測攔檢點呼嘯而去未遵照指示停車受檢，事後黃男辯稱看到員警揮舞指揮棒以為是要他通過，才直接開去林森北路接女友下班，員警則證稱黃某根本連煞車都沒踩，直接高速駛過攔檢點，新北地院判決黃男仍要開罰9萬、吊銷駕照。

黃姓男子在今年6月22日3時48分許，駕駛行經台北市大安區忠孝東路三段、建國南路一段路口之建國高架橋上（南往北方向）的大安分局執行酒精濃度測試檢定處所， 因「行經設有告示執行酒精濃度測試檢定處所，不依指示停車接受稽查」之違規行為，事後遭警方開出罰鍰9萬元、吊銷駕駛執照（3年內不得考領駕駛執照），並應參加道路交通安全講習的重罰。

黃男事後向新北地院提起行政訴訟辯稱，當時他趕著去林森北路錦州街口的髮妝店接女友下班，行經建國高架橋忠孝東路路段，有遇到酒測臨檢站，原本以為需要臨檢便減速靠邊慢行，但當時在車內見到員警指揮棒往前揮舞，誤以為是叫他通過，於是恢復正常速度行駛，並未拒絕受檢。

但員警指出，當時已明確示意黃男停車接受稽查，但黃男通過酒測攔檢點時並無停車受檢，且不顧員警於後方追喊仍往前駛離。

員警強調，黃男所述並非事實，因為當時他行經酒測攔檢點時，根本就沒有減速慢行，煞車燈連亮都沒亮，直接駛離。

新北地院勘驗警方錄影畫面發現員警所言不假，黃男並未像其他車輛受檢，而是加速通過檢點並未受檢，即使他辯稱當時並未喝酒，但他的規事實是不依指示停車接受稽查，與酒測與否無關，維持警方裁罰。

(中時 )