日本重開商業捕鯨 陸學者：有美國吸引「火力」是最佳時機

反捕鯨團體公開的三條死亡小鬚鯨在其中一艘日本船隻的甲板上的照片。（翻攝中新社）

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針對日本不久前宣布將退出國際捕鯨委員會（IWC）並將於明年7月重新開始商業捕鯨。上海《澎湃新聞》刊登上海外國語大學日本研究中心研究員須軍文章指出，雖恐對其國際形象產生負面影響，但日本國內仍有強大的推動力使其作出這樣的選擇。其中既有老一輩日本人食鯨情節的因素，也有政客與地方捕鯨產業利益集團相互輸送利益、互相提攜的因素。再加上美國掀起的「退群」風波，已吸引國際輿論火力，日本認為這是最佳退出時機。

上海《澎湃新聞》刊登須軍文章指出，對於日本來說，國際協調是其戰後修復和提升國際形象的重要環節，為了重開商業捕鯨甚至不惜退出國際組織難免給人一種一意孤行的印象，恐將對其國際形象產生負面影響。但即便如此，日本國內仍然有強大的推動力使其作出這樣的選擇。

文章稱，在戰後物資匱乏的年代，鯨肉再次成為日本人餐桌上的主要非魚類肉食來源，鯨肉料理甚至出現在日本政府買單的小學生免費午餐中。然而時至今日，日本社會經濟發達，鯨肉早已不是不可替代，很多年輕人甚至從未食用過鯨肉，但一些童年生活在上世紀五六十年代的老一輩日本人仍然會偶爾懷念它。

文章指出，另一方面，日本市場對鯨肉的真實需求十分有限且不斷萎縮，與其說是日本民間割捨不掉鯨肉這種美味，不如說是日本政府想方設法要維持捕鯨業的存在。日本政府這麼做主要是出於國內政治的考慮。出身捕鯨大縣的政治家要想從他的選區脫穎而出成為國會議員就必須照顧捕鯨業相關利益集團的利益。例如日本現任首相安倍晉三本人就出身自捕鯨大縣山口縣。

文章稱，而日本之所以選在這個時機退出，應是執政的安倍政府認為當今國際環境是最佳退出時機。美國的「退群」風波、歐洲愈演愈烈的反難民浪潮、英國脫歐等顯示反全球化已經抬頭。有到處「退群」的美國吸引國際輿論「火力」，日本「順勢而為」地退出國際捕鯨委員會，除了媒體的口誅筆伐和個別政客的批評以外，西方國家恐難對日方有什麼實質性的施壓行動。

(中時 )

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