搶玩八爪章魚溜滑 縣府加強安全設施

2018年12月31日 13:09 中時 何冠嫻

縣府呼籲民眾不要將寵物帶進沙坑，共同維護環境整潔。（何冠嫻攝）

何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」預計明年1月4日正式啟用，元旦假期搶先免費對外開放，9公尺高的八爪章魚磨石子滑梯讓不少家長、孩子直呼「好刺激！」吸引許多親子體驗，但卻有不少親子攀爬滑梯間的人工草皮坡道，縣府水利處長楊明鐃31日前往實地會勘，將增設防護設施與警告標誌。

園內以海洋世界為主題打造，其中最受矚目的為高約9公尺的主地標大型磨石子八爪章魚溜滑梯，另有適合3歲左右幼兒玩樂的貝殼造型溜滑梯、2座親子盪鞦韆、攀爬鋼架、共融蹺蹺板、共融轉椅、兒童戲沙區、海盜船廁所、鯨魚洗腳池、地景座椅、立體彩繪等，提供苗栗市民休閒好去處。

開放期間吸引上千民眾體驗，八爪章魚溜滑梯更要排隊耐心等候，但卻衍伸許多安全問題，有親子在滑梯道間的人工草皮坡道上下攀爬，磨損草坪，甚至有些民眾未遵守7歲以上幼兒要由家長陪同遊玩的規定，讓部份幼童獨自從3.2公尺高度溜下，充滿安全疑慮。

陽明鐃表示，開放至今人潮超乎預期，發現動線、設施等需調整修正，將在人工草坪增設保護墊與告示牌，並在周邊設置停車格，預計利用明年1月2、3日動工修繕，給民眾更優質的休憩環境。他呼籲民眾別將寵物帶進沙坑，以免影響環境衛生，共同發揮公德心守護公園設施與環境。

(中時 )