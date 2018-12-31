內政部有沒有搞錯？ 王明鉅：支持綠能和海管專業審查是兩碼事

2018年12月31日 13:44 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

2017年海岸管理專案小組是怎麼開會的？(擷圖自王明鉅臉書)

2018離岸風電是怎麼過的？(擷圖自王明鉅臉書)

台大醫學院教授王明鉅日前臉書發文，對離岸風電的專業審查有諸多意見，內政部昨晚澄清，內政部長徐國勇未與會並非不予重視，而是不想影響審查委員的判斷，且彰化縣政府並未表示反對意見。王明鉅對此回應，這兩項理由皆可受公評。不過，支不支持綠能和海岸管理的專業審查是兩回事，就算支持綠能，也不等同支持廠商適用今年7.11元的高躉售電價，讓他們從台灣全民的電費多賺1738億元。

內政部昨日的澄清新聞稿說，離岸風電由海管會專業審查，並呼籲各界支持綠能。其長篇說明提到兩個重點，一是內政部長徐國勇未與會，是不想影響審查委員的判斷；二是彰化縣政府未表示反對意見。有網友說，這些會議都發生在魏明谷時期，現在王惠美治下應該會很不一樣。 了。

對於內政部營建署的澄清，王明鉅今(31)日在臉書說，內政部在九月、十月、十一月、十二月分別開了第16、17、18、19次的海岸管理審議會，第16次的會議記錄一直沒公布。他不知道徐國勇部長是不是出席，但17、18、19三次會議他全部沒出席來。

營建署在今年12月21日的第19次海岸管理審議會上，一口氣通過了7個離岸風場的海岸利用管理說明書。然後又在12月27日發給廠商同意函。如果不是彰化縣政府(王惠美上任後)不同意，至少有六個離岸風場，就可以適用今年前十年每度電7.11元的躉售電價，從台灣全民的電費多賺1738億元。

王明鉅說，11月24日的大選與公投結果揭曉之前，以及經濟部公布新年度躉售電價(平均每度5.1元，且取消前十年高後十年低的費率結構)之後，同樣是離岸風電廠商的海岸管理利用說明書審查案，2017年、2018年會議時程的安排與會議的效率竟有如此巨大的差異。

王明鉅說，從12月7日到12月27日短短20天，一口氣把現地會勘、專案小組審查、廠商回應以及大會審議與廠商再回應到發給同意函，這個超高效率的差異本身，將會明顯對廠商有利。內政部竟然還說，「離岸風電由海管會專業審查 籲各界支持綠能」。有沒有搞錯？支不支持綠能和海岸管理的專業審查是兩回事。就算支持綠能，也不等於支持廠商一定要適用今年7.11元的高躉售電價啊！

王明鉅最後提到，內政部營建署支持綠能，難道就是希望透過「高效率」協助廠商適用最高的電價，從台灣人民的電費多賺1738億元嗎？而未來所有的離岸風電廠商，是否也可以期待這麼高效率的「專業審查」？

(中時電子報)