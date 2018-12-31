肝癌末期用盡存款 他竟在家等死

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中時

肝癌末期的「老大」伯伯年輕時離婚，和妻兒從未聯繫，為了治療肝癌，用盡存款，只能靠低收輔助，生活拮据，所幸北市聯醫醫療團隊走進社區，看見「老大」伯伯的需要，定期訪視加上居家醫療，才讓伯伯最後得以善終。

台北市立聯合醫院長期走進社區，提供社區照護、社區安寧以及居家醫療整合照護等服務，讓醫師不只在醫院等待病人走進診間看診，而是主動走進社區照顧病人。

長期跟著醫療團隊家訪病人的忠孝院區社會工作課林素妃課長表示，透過走進社區，才有辦法發現隱身在家中，一樣是需要被照顧病人；他們有的是年長有許多慢性疾病，就醫一次要看好多科，索性就不看醫生了，有的中風長期臥床行動不便，就醫困難，只好拜託家人幫忙拿藥。

而肝癌末期的「老大」（化名）年輕時就已離婚，一對子女由前妻扶養，從未聯繫，所有存款都拿來治療肝癌，最後只能獨居在家靠低收輔助在家中「等死」，直到北市聯醫團隊發現他後，立即提供他安寧照護。

林素妃表示，老大伯伯去世前一直希望能與子女見一面，團隊居中戶政尋求事務所和警察局協助，好不容易找到個案兒子，雖然兒子拒絕見面仍是個案臨終前的最大遺憾，但團隊特別整理個案與醫療團隊互動點當作紀念品送給兒子，這對收到光碟只說了句謝謝、從沒感受過父愛的兄妹，團隊期待他們至少能藉著影像認識爸爸，即便父親在世時不曾互動過，但這份晚到的父愛也能傳遞另一種親情。

而另一位個案「阿牛」是老大鄰居，因為脊椎受傷行動不變無法工作，過著有一餐沒一餐的生活。在一次家庭責任醫師訪視中，護理師注意到阿牛有高血壓病史卻沒有定期回診追蹤，加上營養狀況並不理想，收案後便由營養師評估阿牛及老大的飲食需求，護理師也交代阿牛到醫院取他和老大的餐食時，順道利用醫院的血壓計紀錄血壓。後來阿牛真的乖乖天天量血壓，血壓問題穩定很多

林素妃說，她印象很深刻的是有天阿牛告訴她老大很想吃紅酒燉牛肉，旁邊一位志工阿姨立即自告奮勇說可以幫忙煮紅酒燉牛肉，為老大加菜。

阿牛說，老大吃下志工為他煮的紅酒燉牛肉，滿足極了，他感動的說，非常感謝每位醫療照護者為他付出，且讓老大此生無憾的走完人生最後一程。

(中時 )

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