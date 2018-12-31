政院鼓勵各部會 明年起推影音懶人包圖卡溝通

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為加強新時代政府溝通能力，行政院長賴清德責成行政院發言人Kolas Yotaka與各部會溝通，希望在新年度鼓勵各機關首長及發言人以音影方式更快速而簡明的對外溝通，Kolas說，這樣做法不受改組影響，「或許明年會看到一些改變」。

Kolas說，像是製作影音就需要有影音剪接能力、製作懶人包圖卡專長的人，各部會陸續在今年開始調整可用的資源人力，也許未來發言人室不再聘雇只會發公文的人，而是可以找會製作更生動活潑圖卡的人，如何重新重整組織，政院丟給各部會的功課是這個。

Kolas也鼓勵各部會，回應的系統不能活在20世紀，要與時俱進，過去很多官員抗拒面對媒體，怕講錯被罵，可是現代的政府就是要清清楚楚的講，遇到衝突時就面對它。她並舉例，先前故宮面對北院、南院爭議，如果第一時間故宮的院長就能跟人民說清楚想法是什麼，也許效果就會不同。

Kolas說，政院的討論，沒有講到假新聞，只是希望用更生動活潑的方式跟人民溝通，不然政府的回應都太慢了，主要的精神是希望組織改造，挑戰的不是錯假訊息而是百年的官僚系統，真正的困擾真的太慢了。

她也說，過去政務委員羅秉成跟她都有錄製影音，對外說明，加上部會若能製作懶人包圖卡，就會讓民眾更容易了解；據了解，目前經濟部、衛福部、農委會較具有相關的人力及資源，相對而言，中選會、財政部較少有這個的人力，但Kolas也強調，明年起政府溝通的方式就會陸續改變，沒有的部會也不要以為可以永遠用相同的方式跟人民溝通。

(中時 )

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