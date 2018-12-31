NBA》詹姆斯持續缺陣 英格拉姆率湖人止敗

詹姆斯持續因傷缺陣，英格拉姆挺身而出率領湖人止敗。(美聯社)

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中時電子報

拉傷左腹股溝的詹姆斯持續缺陣，湖人今天在主場靠著英格拉姆21分、7籃板、9助攻，121比114逆轉擊敗國王，中止2連敗。

詹姆斯上周在與勇士之戰第三節不慎滑倒導致左側腹股溝受傷，雖然經過核磁共振檢查並無大礙，但球團謹慎面對仍決定讓詹姆斯休息，但湖人在少了詹皇之後連續兩場賽事都以敗仗收場，今天在2018年的最後一戰面對本季表現出色的國王，打完前三節落後4分，決勝節教頭華頓改讓主場前鋒位置的英格拉姆扛起後衛重擔，沒想到突如其來的戰術打得對手措手不及，朗佐鮑爾、哈特等人不僅都有建樹，就連英格拉姆也連續命中三球，個人獨拿7分，幫助湖人逆轉超前，緊接著波普和庫茲馬4罰俱中，最後24.2秒121比112鎖定勝局。

湖人除了英格拉姆外，替補悍將波普貢獻26分，哈特22分、7籃板，庫茲馬18分、9籃板、6助攻，「球哥」朗佐鮑爾13分、6助攻，傷癒歸隊的麥基挹注8分、12籃板。

沒能守住領先優勢而敗陣的國王，福克斯26分、7助攻，海爾德21分，波格丹波達諾維奇21分、5籃板、4助攻，考雷史坦11分、12籃板。

(中時電子報)

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