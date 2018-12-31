消毒劑殺非洲豬瘟？防檢局：正確濃度才有效

2018年12月31日 13:11 中時 游昇俯

非洲豬瘟防疫漸成全民運動，使用消毒劑為畜舍環境消毒，除了選用正確成分的消毒劑，農委會防檢局建議，還須注意先清潔再消毒，避免混用不同消毒劑，並依正確濃度比例泡製，才能有效殺死非洲豬瘟病毒。

依據世界動物衛生組織（OIE）專家建議，非洲豬瘟病毒可經由日照5至9天、加熱至攝氏56度70分鐘、60度20分鐘後不活化，或加熱至70度立即不活化。

防檢局亦建議，可以2%次氯酸鈉用於畜牧場環境消毒，2%氫氧化鈉用於豬隻屍體及糞便消毒，以40%碳酸鈉溶於95度熱水用於畜舍地板及牆壁消毒，以及使用氧化劑類消毒品於運輸載具及場地消毒；農友並可參考防檢局非洲豬瘟資訊專區網站建議之數種市售次氯酸鹽類、氧化劑類、酚類、碘劑類消毒劑，清潔消毒。

防檢局動物防疫組組長徐榮彬表示，畜舍環境消毒，應先清除排泄物、飼料等有機汙染物，降低環境中的病原，亦避免汙染物干擾消毒劑作用；選用適合的消毒劑之外，也應避免混用不同消毒劑，因有的消毒劑是酸性，有的是鹼性，混用造成酸鹼中和，反而會失去消毒作用。

徐榮彬並指出，消毒劑在製造過程中經環境耐受度等試驗，在特定比例才能發揮消毒功能，故使用消毒劑應參考其產品泡製方式，依正確的稀釋倍數泡製，才能有效消毒。

他說，市售漱口水亦是一種消毒劑，但考量不傷害人體，它的作用強度便沒那麼高，使用成分為次氯酸鈉的漂白水也有殺死非洲豬瘟病毒的作用，但要達到正確濃度才有效。

(中時 )