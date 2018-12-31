借1萬寫2萬只給6900元要還3萬 首徒判20年

2018年12月31日 14:15 旺報 林永富

大陸杭州法院近日出現一例高利貸，一位高校生王濤（化名）想借1萬元（人民幣，下同），貸款公司的吳某卻讓他手持2萬現金，寫下2萬元借條，拍照存證，然後扣除上門費（手續費）等，只給他6900元，王濤父母替他還了3萬元。但是吳某拒不歸還借條，杭州餘杭區人民法院判處為首的吳某有期徒刑20年。

吳某等人除了放貸，還開設賭場。他們的重點也是拉未成年在校學生參賭入局，等學生們欠下賭債後，就開始了套路貸。這個集團性質惡劣，有幾個曾經向他們借過錢的學生也逐漸被他們發展成組織成員。這些學生拉同學來參賭，或是介紹那些習慣高消費常常錢不夠花的同學來吳某處借錢。

因為吳某這個組織的橫行，在餘杭、海寧等學校，有多名被害學生的生活以及家庭受到嚴重影響，他們有的輟學、轉學、搬離原居住地。

餘杭區法院認定：被告人吳某等12人分別構成組織、領導、參加黑社會性質組織、敲詐勒索、賭博、開設賭場、聚眾鬥毆、強姦、非法入侵住宅罪。其中吳某被判處有期徒刑20年，剝奪政治權利4年，並處沒收個人全部財產，並處罰金24萬元。根據犯罪事實情節，其餘11名被告人分別被判處有期徒刑13年6個月到3年不等，並處罰金23.5萬元到3.5萬元不等。

(旺報 )