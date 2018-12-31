徐玄主持露超低貝殼乳 尬前女團隊長深V大E奶

2018年12月31日 13:48 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國三大電視台每年年底皆會舉行頒獎典禮，頒發獎項給今年在該電視台表現優良的演員或主持人們，昨（30）晚《MBC演技大賞》由少女時代的徐玄擔任主持人，她一現身紅毯就搶進所有人目光，身穿黑色露肩禮服的她，性感不失優雅。進場後又以香檳色深V貝殼禮服大露性感曲線，讓人直呼她是少時「隱藏版性感代表」。

徐玄進場後又換上一件香檳色貝殼禮服，美胸深V超性感。（圖／翻攝自微博）

做完少女時代的老么徐玄一向給人乖乖牌的形象，近期離開舊公司轉為演員及主持人的她，越穿越大膽，昨晚在《MBC演技大賞》走紅毯時身穿全黑V型剪裁的平口禮服，露出美肩氣質出眾，力壓其他紅毯女星，更在典禮下半場換上香檳色貝殼禮服，讓徐玄的胸型和鎖骨全都完美的展現出來，也讓大家驚嘆徐玄真的「超有料」，更以電視劇《時間》獲得第2屆「The Seoul Awards」電視劇部門女演員人氣獎。

徐玄也被大讚是少時「隱藏版性感代表」。（圖／翻攝自微博）

前女團Rainbow隊長金裁經也展現E奶好身材。（圖／翻攝自微博）

不過其他女星也不惶多讓，前女團Rainbow隊長金裁經擁有E奶好身材，也在紅毯上身穿白色深V連身裙力壓眾女星與徐玄，不過話題不如難得解放的徐玄，但依舊獲得不少版面。

(中時電子報)