國防部信誓旦旦軍改沒問題 退役軍官怒：被騙了！

2018年12月31日 13:55 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

軍人年改新制7月1日上路，上路之後問題不斷，先是國防部寄送20萬份退俸重新計算通知函，首批6萬份被發現錯誤百出，而國防部溢發一次補償金。軍改的後遺症逐漸浮出檯面，其中最嚴重的一次補償金問題，讓一位退校中校怒轟被國防部騙了！

其中最大的問題在於一次補償金的發放方式，出現嚴重問題。所為一次性補償金據總統府國家年金改革基金會的公告，係指公教人員自法案公布施行之日起1年後退休者，不再發給年資補償金；原審定擇領「月補償金」之公教人員，將法案公布施行前、後，所領月補償金金額結算，仍未達原得領取之一次補償金金額者，補發其餘額。

而「陸海空軍軍官士官服役條例｣修正時亦明定取消月補償金，改支給一次補償金。依上開條例第47條第3項規定，修正施行前已依規定領取月補償金者，以其核定退伍除役年資、俸級，依退撫新制施行前原領取之規定，計算其應領之一次補償金，扣除其於修正施行前、後所領之月補償金後，一次補發其餘額。無餘額者，不再補發。

所謂月補償金，起因於軍人退休俸于民國86年起，由原先的恩給制，改為服役期間須扣除薪資撥入退撫基金。當時為補償新舊制交替期間的軍人，規定75年至85年間任官者，退伍時可領取補償金，依據不同年資與階級，額度從每月數百元，到最高6千餘元。

然而7月1日軍改上路後，據《上報》報導，許多85至89年班申請退伍者，卻是這波新制改革後影響最大的層面。一位87年班、服役逾20年，在今年8月30日退伍的空軍退役中校投訴，指在退伍前夕，填寫資料並經過相關的系統試算，可以83萬300元。但沒想到退伍之後，國防部卻沒有撥予補償金。

更讓這位退伍中校無奈的是，當初為國奉獻，毫無任何怨言，甚至連軍改其間，他都勸同僚和學長要相信政府，沒有想到現在卻成空，情以何堪！更讓他憤怒的是，太太最近懷了第三胎，已育有兩子的他蠟燭兩頭燒，且家中經濟是靠他支撐，現在沒了這83萬，對一家生活已造成很大影響，目前只能提起訴願，並尋求司法途徑解決。

而和他有同樣情況的人也不在少數，甚至連已給的錢，國防部還會上門討錢要回。據《聯合報》報導，86及87年班53人，申請於107年7月退伍，也領到 「一次補償金」，但事後國防部竟以不具領取一次補償金資格，發函通知繳回。榮服處派人上門說明原因追繳時，遭受害者轟國防部是討債集團上門要錢！

猶記得4月時，國民黨立委馬文君在立法院詢問國防部，「一次補償金」會否會受影響？當時國防部資源司編纂魏木樹明確表示，應有的權益維持不變，「不會受影響。」但擺在眼前的是，層出不窮的國防部溢發新聞，媒體詢問後，國防部皆已「未盡說明」回應。然而退休軍官在申請退役，都沒有經過相關計算嗎？國防部一句誤發，沒想過對軍隊弟兄有多大打擊？

(中時電子報)