觀光局推3大迎曙光景點 首辦三地SNG連線祈福

觀光局副局長張錫聰表示，這是國內首度舉辦連線迎曙光活動。（觀光局提供）

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今（31）日就是跨年日，交通部觀光局特別與農委會林務局與氣象局合作，推出福隆、三仙台、阿里山三處連線迎接曙光活動，三地民眾可以共同聚氣祈福、幸福3倍。其中福隆日出時間為清晨6點39分、三仙台為6點35分、阿里山為7點4分。

觀光局副局長張錫聰表示，這是國內首度舉辦連線迎曙光活動，在明日清晨時，新北福隆、台東三仙台與嘉義阿里山將透過SNG連線，讓三地迎曙光的民眾共同聚氣祈福、幸福3倍。

新北福隆將由氣象局長葉天降率領團隊進駐，為民眾進行即時氣象解說；台東三仙台由觀光局長周永暉加入，與民眾共同迎接台灣本島的第一道曙光；嘉義阿里山則由林務局長林華慶參加，與民眾一同在「2019阿里山日出印象音樂會」中迎接日出。

北台灣福隆日出時間為清晨6點39分，民眾看完101跨年煙火後，可至台鐵搭乘加班車前往福隆。觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處與福容大飯店合作，共同主辦「光點福隆迎曙光」，凌晨4點起，將有多組團體接力表演，周邊還有光雕展演。日出前靈鷲山無生道場法師將帶領民眾，進行平安禪與擊鐘祈福儀式。

東台灣三仙台日出時間為清晨6點35分，為本島第一道曙光。觀光局東部海岸國家風景區管理處邀請藝人王宏恩與在地團體，從凌晨4點起接力表演。現場提供按讚抽摸彩券活動，民眾也可憑發票兌換限量曙光明信片，明信片將投入全台首座無人島郵筒。

中南部阿里山日出時間為7點4分，觀光局與林務局合作主辦「2019阿里山日出印象音樂會」，民眾可在海拔2405公尺處的阿里山對高岳觀景台上，欣賞藝人舒米恩、高慧君與樂興之時管絃樂團的演出。

觀光局提醒，迎接曙光活動時間較晚，且天氣狀況不甚良好，民眾可多加利用大眾運輸工具，並要做好保暖、防雨等工作。

(中時 )

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