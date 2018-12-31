協助疏散跨年人潮 移工首度參與北捷外語志工

2018年12月31日 14:26 中時 王思慧

北捷站長請印尼移工協助宣導請勿在捷運飲食及嚼食口香糖。（王思慧攝）

台灣外籍勞動者發展協會請各6名越南及印尼移工，擔任北捷跨年疏運志工。（王思慧攝）

台灣外籍移工已突破70萬人，每到跨年時，總是有大批移工湧入台北捷運，但很多移工聽不懂中文和英文，常造成推擠及誤會。因此台灣外籍勞動者發展協會首次受邀，請精通中文的印尼、越南籍移工擔任志工，協助疏散跨年人潮。來自越南的梅國康說，去年因不知道動線而迷路，很高興今年中文變好，可幫助他的同胞順利平安跨年。

台灣外籍勞動者發展協會理事長徐瑞希表示，除了移工每年增加，許多中南部的移工會北上外，政府推動新南向後，有愈來愈多來自新南向國家的旅客到台北101跨年、欣賞煙火。而由於印尼、越南籍的移工人數最多，所以請各6名印尼和越南籍移工，都是曾學過中文、在測驗中表現較突出，可以母語、中文引導，幫忙外籍朋友輕鬆方便參加跨年活動。

台北捷運公司工程師張立偉指出，近三年有發現東南亞移工及旅客變多，但語言不通，即使已在捷運出口設立及標示越南、泰國、印尼、馬來文的牌子，仍有發生動線混亂推擠的狀況，效果有限。因此請外籍志工在跨年夜於台北車站、市政府及世貿101等捷運站引導疏散人潮。

越南籍移工梅國康已來台五年，喜愛交朋友的他中文發音還算標準，他說，去年第一次參加101跨年，散場時卻因人潮擁擠，也不熟悉路線，原本要去台北車站，卻在大安森林公園站下車，如果當時有會越南語的志工引導，就不會迷路。很高興今年中文已變好，可幫助來自越南的同胞順利跨年。

來自印尼的移工說，雖然特別從桃園北上，要到凌晨2點才結束，可能到宿舍已是早上6、7點，不過很開心能以一己之力協助印尼人跨年。

台北捷運局表示，這次印尼和越南志工的宣導重點，除了要和外籍旅客說明捷運搭乘方式，散場後也要協助引導旅客前往桃園機場捷運或台鐵台北車站；並勸導搭車請勿飲食及嚼口香糖，不要擋到行進動線。

(中時 )