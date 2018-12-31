六福皇宮今熄燈 六福萬怡酒店接棒衝刺

2018年12月31日 14:11 工商 姚舜

過完今天六福皇宮熄燈，為此六福旅遊集團舉辦派對感謝客人支持。（圖／姚舜）

六福旅遊就集團董事長莊豐如在六福皇宮員工編號是「001」，在熄燈派對上她與大家分享許多感人故事，她強調熄燈不是句點。（圖／姚舜）

台北威斯汀六福皇宮大飯店今（31)日舉辦「熄燈派對」，六福旅遊集團董事長莊豐如感謝國內外客人過去20年的支持並與六福一起見證台灣觀光歷史，莊豐如並表示，六福皇宮過去深耕市場累積的服務能量與客源，將由位在南港的台北六福萬怡酒店接棒延續。

莊豐如表示，台北六福萬怡酒店承接六福皇宮累積20年的品牌knowhow，成立3年平均住房率已有7成，並於2018年12月達成單月損平，由於位在台北市東區門戶計畫核心-四鐵共構的南港車站，未來將成為六福旅遊集團飯店品牌主力，發揮更大的服務能量。

莊豐如並指出，台北威斯汀六福皇宮熄燈，2019年對六福旅遊集團而言將是全新的開始，莊豐如表示，六福在市場累積46年的產業經驗與knowhow，將是集團持續穩定發展的資產與優勢，六福未來仍將以「旅館」與「遊樂」為核心主體事業繼續發展，並以自有資產的運用與開發方向，加盟國際連鎖品牌與自創品牌雙線進行，延伸既有品牌價值並以創新模式壯大集團規模。

莊豐如說，六福集團2018年11月起正式跨足零售、電商通路，包含六福客棧商品，以「六福首選」品牌，在家樂福開設店中店，虛擬通路則於生活市集、好吃市集網站同步舖貨上架。莊豐如表示，六福未來除將自建電子商城及持續拓展外部虛實通路，同時積極尋覓新據點，不排除將六福皇宮旗下的知名餐廳品牌，開設館外獨立餐廳。

此外，六福亦在物業管理事業持續布局，著力於五星飯店派遣人力及住宅物業管理，創造市場精緻服務的新標準，目前已有承接北市國際品牌飯店派遣人力，豪宅物業管理預計明年Q1有明朗進度。

在遊樂事業部份，莊豐如表示，2019年六福旅遊集團將深耕深度旅遊市場，以發展獨特主題式生態體驗為主軸，希望可以達到環境保護教育以及遊樂並重。而配合六福村2019年歡慶40周年，除持續推出讓消費者驚喜不斷的四季慶典，更也積極透過分眾行銷滿足不同客層，目前已啟動「樂齡」及「喘息」計畫，除此之外，官網也將推出更多官網門票包套方案、專屬之特色餐飲預約與主題商品以提供消費者更多選擇。六福莊則將持續結合福市集、農食、職人及動物保育，發展更多元的主題行程，滿足國人。

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