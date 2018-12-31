愛買跨年購物節 限時2天滿2000享9折

愛買跨年購物節，今、明限時2天滿2000享9折。（愛買提供）

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愛買月銷萬盒UCC濾掛咖啡8g x 24入，明年1月8日前特價318元，買1送1。（愛買提供）
愛買卡娜赫拉的小動物綜合餅乾禮盒，明年1月8日前特價195元。（愛買提供）
愛買午後紅茶-奶茶米妮經典組，199元。（愛買提供）
愛買啵啵氣泡清酒330ml，明年1月8日前原價52元、特價46元。（愛買提供）
愛買澳門鉅記粒粒杏仁餅鐵罐，888元。（愛買提供）

愛買今年首度舉辦跨年購物節，即日起至明年1月8日日本濾掛咖啡、跨年派對餅乾、養生飲品等超過230項熱銷商品買1送1，包含新品得意的一天國民黃金調合油、海邊抓蝦蝦薯條，過年送禮的桂格高麗人蔘滋補液等，預計可比往年多3成業績。

跨年辦年貨享早鳥優惠，今（31日）、明2天，HAPPY GO會員單筆付款金額滿2000元享9折，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元，預計開灑2000萬新年購物金；期間刷遠東商銀、台北富邦、土地銀行、合作金庫、永豐銀行、凱基銀行等6家銀行信用卡，限量加碼再送50元。

盤點2018年度百大熱銷品，愛買同步祭出優惠，首推月銷破萬盒咖啡王「UCC濾掛咖啡」特價318元買1送1；年度泡麵榜冠軍「台酒花雕雞袋麵」回饋價126元；生鮮熱銷霸王則是新鮮現切「台灣珍珠豬小排」，及百搭食材「台中新社A級杏鮑菇」，兩者銷量都比去年成長5成。

跨年派對零食新品中，迪士尼米奇/米妮90周年帶動聯名產品，銷量增加2成，2018年底再推「午後紅茶米奇/米妮經典組」3罐入附贈玩偶每組199元，全台限量300組；台酒首度推出罐裝「啵啵氣泡清酒」每罐46元，以粉紅、粉藍麋鹿包裝搭上耶誕氣氛，成功為新品提升買氣。

天冷吃火鍋辦派對，百項肉品、火鍋湯底、蔬菜、丸餃類75折起，年度新品「義美紅燒羊肉爐」特價189元、量販獨家「阿文師火鍋餃系列」特價3包69元，並推出油花分布均勻的「美國特選冷藏霜降火鍋片」100g 88元、「國產冷凍豬烤肉片」全面8折起。

此外，提早預備年節禮盒，排隊名店、卡通授權包裝討喜，愛買觀察到進口餅乾禮盒前2年上架2周就被掃空再補貨，今年引進超過50款餅乾禮盒，有12款量販獨家銷售，包含官方授權「卡娜赫拉的小動物綜合餅乾禮盒」、「玩具總動員系列拼圖餅乾禮盒」；香港手信指標「珍妮小熊曲奇餅」1月中旬限量販售、日本海味代表「沖繩島辣椒味蝦餅」、港澳人手一盒「鉅記粒粒杏仁餅」、百貨專櫃級「橘帽禮盒」等。

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