時來運轉》主筆室 - 34歲C羅 進球效率不降

2018年12月31日 14:53 中時電子報 綜合報導

老婦人在12月的最後一場比賽憑藉 Cristiano Ronaldo. C 羅納度的兩個進球，尤文圖斯於意甲聯賽以創球會紀錄的成績19場17勝2和的不敗紀錄完成半賽季，C.羅納度也全部上場，並且攻進14球，領先射手榜榜首。半賽季的精彩表現和漂亮數據，也讓賽季初質疑C.羅納度到意甲將失去在西甲統治力的人啞口無言。儘管19場不敗，而實際上尤文圖斯也只是攻入38球，場均2球。而C.羅進了14球，佔36.8%。

整個2018年，C.羅納度依舊大豐收，他先後為皇家馬德里攻入28球，為尤文圖斯攻入15球。此外，他還收穫6個國家隊進球。全年53場比賽，獲得49球13助攻的出色數據，還差一球就能達成連續8年入球50+的逆天數據。再過一個多月，C.羅納度就將迎來自己34歲生日，能在如此「高齡」依舊保持如此強大的進球能力，說明他的身體條件也非同一般。

2018夏天，當C.羅納度加盟尤文圖斯的消息一出，外界普遍不看好C.羅納度的前景。一方面，C.羅納度已經33歲，這個年齡對於曾經靠速度、頻率的球員來說，一般都基本告別頂級球會。另外，很多人都認為，意甲整體防守強度要高很多，C.羅納度在意甲想要像在西甲時那樣入球如探囊取物，基本不可能。

賽季至今，C.羅納度在19輪聯賽比賽全部都有出場，歐冠小組賽6場比賽C.羅納度也參加了5場。能在近34歲的年齡保持如此高的出席率，C.羅納度的職業態度和身體狀況讓人敬佩。更值得一提，C.羅納度還參加世足賽，賽後也沒得到幾天休息時間。

到了尤文圖斯，C.羅納度雖然首幾場比賽還沒能完全融入球隊，但是他後來迅速的就找到入球感覺。如今，正好半個賽季，C.羅納度已經為老婦人打進15球，其中聯賽14球。面對意甲各隊「鏈式防守」，C.羅納度的進球效率也沒有下降，依舊霸佔意甲射手榜。從英超射手王到西甲射手王，再到意甲射手王，C.羅納度不管在哪，都是最令防守球員頭疼的前鋒。

(中時電子報)