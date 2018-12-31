蔡公開慰留、賴清德辭意仍堅 明元旦互動值得關注！

2018年12月31日 15:51 中時 張理國

蔡英文總統日前使出留人的殺手鐧，公開宣布「黨內共識就是希望賴揆可以繼續領導行政團隊」。第一時間媒體問不到答案，但據了解，賴揆的想法在上周五、六不曾改變，仍執意堅定離開；最後是去是留，有待蔡、賴直接溝通敲定，明天元旦升旗將是蔡賴直接互動的好時機。

九合一敗選後，賴揆不止一次表示，在適當時機就會堅定的離開，即使蔡總統公開喊話，賴揆仍不為所動，賴揆在上周五、六賴與核心幕僚提及此時，仍堅定未改變立場。

核心人士指出，蔡總統公開喊話當然是不想賴揆離開，但「總教練既然講話了，這兩天應該會溝通一下」，看看結果如何，如果賴真的確定要留，一定會舉行記者會講清楚，說明他留下來的想法。

不過，這名人士說，上周賴揆在確知在蔡總統公開慰留之後，包括上周五晚上及上周六這兩天，堅定離開的想法仍未改變，相信關切此事的高層這兩天都有密切連繫，但最後去與留則是要看蔡與賴的共識。

賴揆堅定離開與敗選有直接關係，「很多情緒都是累積的」，從敗選之夜開始，一直到之後幾個星期，黨內的批評全指向行政團隊，這樣的聲浪十分強烈，包括民進黨團的立委在內，這名人士說，賴揆第一時間要辭，「絕對不是開玩笑的」，從政多年的經驗告訴他，「一定要辭」；就算勉為其難留下來，黨內要求改組的聲音也沒有留下來，都不斷加深賴揆要負起「政治責任」的決心，賴揆堅信「這是最高價值」，基於這樣的想法，也無怪乎賴揆的意志一天比一天堅定，從來沒有消減過。

(中時 )