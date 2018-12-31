影》氣象局預報可能降雪 合歡山塞爆了

跨年追雪潮！　合歡山三度 濕冷皮皮剉
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中時
廖肇祥　影音／
合歡山遲遲不下雪，但仍有大批遊客開車上山要賞雪。（圖／摘自合歡山即時影像）
合歡山遲遲不下雪，但仍有大批遊客開車上山要賞雪，車龍不斷。（圖／摘自合歡山即時影像）

寒流來襲，但氣溫不夠低、水氣不夠足，合歡山仍未下雪，但仍吸引不少追雪族上山跨年等候，希望能等到入冬以來第一場初雪，為迎接跨年人潮，仁愛警分局也執行交通勤務，建議遊客做好保暖措施，多利用大眾運輸工具上山賞景。

即將跨年，清境農場舉辦跨年晚會「星空電音迎雪祭」，邀請遊客上山欣賞影視歌星及原住民表演，許多遊客來到海拔1800公尺的清境農場，更關心海拔3275公尺的全國公路最高點的合歡山武嶺是否下雪，雖然中央氣象局預報30日至明年1月1日可能降雪，但直到31日下午仍無降雪跡象。

但在臉書「合歡山玩雪團」等社團的號召下，早上天剛破曉，就有大批車輛要上山等雪，埔里工務段人員估計上山車輛約有3800輛，估計約有11000名左右遊客上山，直到下午車潮仍未退卻，從山腳下的南豐村就出現塞車的跡象，僅能容納60輛汽車的武嶺停車場更是塞爆，現場僅是斷斷續續降起毛毛雨，遊客有點小失望，只能在標高標示前合照。

仁愛警分局表示，合歡山車輛車潮湧現，馬路濕滑，請前往遊客務必要注意行車安全，並配合現場的員警交通指揮，盡量共乘或搭乘大眾運輸工具減少車輛上山。另山上氣溫低，白天僅4度、入夜更低至2度左右，一定要記得做好保暖措施，攜帶足夠禦寒衣物。

(中時 )

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