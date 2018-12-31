影》客場表現是災難 陳偉殷明年第五號先發？

2018年12月31日 14:45 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

即將揮別2018年、迎接2019年，以球迷觀點為主的美國運動網站FANSIDED作者勒文分析邁阿密馬林魚明年球季展望，提到先發投手輪值，勒文認為台灣旅美好手陳偉殷主、客場表現有落差，應該會是球隊第五號先發投手。

馬林魚隊在退役球星吉特（Derek Jeter）和另一位投資者薛爾曼（Bruce Sherman）收購球隊後，在陣容上做出相當大的改變，賣掉不少球星，勒文認為，儘管球團針對大聯盟一軍陣容的努力沒有獲得太多好評，不過小聯盟農場系統倒是挺不錯的，潛力球員們年輕又有天賦，未來值得期待。

勒文指出，2018年球季前他預測馬林魚隊可以拿70勝，最後球隊以63勝98敗坐收、在國家聯盟東區墊底，2019年馬林魚要能打出70勝72敗戰績是有難度，而且也還有一些問題待解決，其中一個是當家捕手瑞爾穆托的的交易何時完成，假如瑞爾穆托出現在開幕名單，就有可能在季中被交易，另一個問題，就是球隊必須找到一個固定的一壘手，目前已經有歐布萊恩（Peter O’Brien）和庫柏（Garrett Cooper），勒文認為球隊還可能再試試普拉多（Martin Prado）。

勒文也希望馬林魚隊可以再次相信有經驗的老鳥，在2019年的先發投手輪值中，放進三位經驗豐富的投手，勒文預估厄瑞納（Jose Urena）會是開幕戰先發投手，史崔利（Dan Straily）則像上季一樣是球隊第二號先發投手，至於台灣左投陳偉殷，可能會是第五號先發。

陳偉殷2018球季主場先發奪5勝3敗、自責分率1.62，客場先發卻苦吞1勝9敗、自責分率9.27，勒文認為陳偉殷在主場是個非常優秀的投手，可惜到了客場表現就是災難級，希望教練團可以在2019年幫助陳偉殷找到表現更穩定的方法。

(中時電子報)