演出鐵獅玉玲瓏「恐侵權」 澎恰恰：這是什麼概念？

鐵獅玉玲瓏將以全新風貌再度出發。(圖/中時資料照)

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中時電子報

澎恰恰和許效舜曾組《鐵獅玉玲瓏》，以幽默搞笑的方式紅極一時，不過澎恰恰卻在臉書自爆由於被某電視台拿去註冊，因此對外表演都經過該電視台同意，這也讓他語重心長的感嘆：「這是什麼概念」？

澎恰恰回想昔日為了在節目求新求變，促成《鐵獅玉玲瓏》的誕生，隨後便迅速走紅，不僅創下8的超高收視率，至今仍無人能打破此記錄，不過在不知情的情況下，《鐵獅玉玲瓏》被某電視台註冊了，因此只要對外表演須經過電視台同意，拍成電影時還得去取得授權書，否則將被告侵權，雖然授權費是0元，但創作者卻得用自己品牌申請授權書，讓他百思不得其解：「這是什麼概念」?

澎恰恰臉書全文。(圖/澎恰恰臉書)

但另一點令人不解的是，《鐵獅玉玲瓏》紅遍華人世界，甚至入圍多次金鐘獎，但始終與獎項擦身而過，讓澎恰恰納悶「為何不鼓勵娛樂全民的節目」，為了不再受限制，決定將「鐵獅玉玲瓏」升級為「鐵獅亮光樂團」，除了讓表演更多元化，更將樂手老師們擴編為10人，目的是「延續鐵獅精神，將表演層次提高到專業樂團等級」，希望能將屬於台灣的幽默文化傳遞出去。

明年1月將在國父紀念館演出的他們，2場5000張門票還賣不到一半，讓澎恰恰喊話：「獅友們在那裡？曾經陪伴廣大台灣人民成長過程中的歡樂，大家應該沒忘記吧」？更表示和許孝舜歲數加起來雖120歲，但熱情始終不減，希望能藉此號召眾人來回味，並品嚐新的鐵獅。

(中時電子報)

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