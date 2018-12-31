福原愛紅遍兩岸 沒去《吐槽大會》也三度中槍

2018年12月31日 15:05 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

福原愛（左一）8月中與王楠（右二）、恩師馮媛媛（右一）相聚，開心的把照片po上微博，還說來了一個永遠的偶像和兩個親媽。（福原愛微博截圖）

福原愛不但成了「台灣媳婦」，因為6歲就到東北瀋陽學桌球，17歲簽約加盟遼寧隊，在大陸也有超高人氣。有趣的是，大陸脫口秀節目《吐槽大會》30日播出最新一期節目，由於來賓之一是曾與「愛醬」搭雙打的前桌球「全滿貫」女將王楠，福原愛沒上節目，竟然也三度成為被「吐槽」的對象。

「王楠對乒乓球最獨特的貢獻就是，教會了福原愛說東北話。」《吐槽大會》策劃人李誕在本期節目如此虧王楠，彷彿看扁了王楠的24座世界冠軍，但粉絲想起愛醬的中文腔調，李誕的吐槽又像是真的肯定。

福原愛（左一）在王楠（左二）婚禮擔任伴娘。（新華社資料照）

王楠是福原愛在遼寧隊的「賢拜」，兩人還是雙打搭檔。2008年北京奧運結束後，王楠與老公郭斌步上紅毯，福原愛就擔任伴娘。今年8月中福原愛在微博po出與王楠、恩師湯媛媛相聚的照片，她也形容王楠是「永遠的我的偶像」。

由於這期《吐槽大會》的主咖是另一位奧運金牌名將張繼科，又有王楠，桌球的哏自然不會少。而福原愛在北京奧運女單16強慘敗給球后張怡寧的往事，也不忘被來賓拿來「間接」吐槽王楠。

福原愛（右）在2008北京奧運女單16強慘敗給張怡寧，賽後兩人握手致意。（新華社資料照）

來賓程璐說，王楠曾以過來人的身分叮嚀福原愛，夫妻可以吵架但不能記仇，讓愛醬感動的說：「姐，妳老是教我怎麼對付老公，怎麼不教教我怎麼對付張怡寧呢？」結果王楠回說：「我要是對付得了張怡寧，我還用退役嗎？」

由於王楠正是在北京奧運女單金牌戰1比4不敵張怡寧，屈居銀牌，也交出女桌掌門人的令牌，宣布退役並走入婚姻。節目這個段子吐槽了王楠，而福原愛躺著也中槍，的確是下足了功夫。

而福原愛是出了名的愛哭，也成為節目的哏，主持人張紹剛介紹王楠出場時說，王楠和張怡寧都是中國女桌的大魔頭，兩人討論說下次碰到福原愛時讓著點，「幹嘛總把人打哭？」結果最後兩人輪流把福原愛打哭。張紹剛還故作神秘的說，外界一直在傳王楠和張怡寧不合，「很可能就是福原愛傳的！」讓現場哄堂大笑。

(中時電子報)