又戀愛了？傳金正恩年終送信川普盼和解

南韓媒體爆金正恩年終向川普釋出和解訊息，圖為兩人今年6月世紀峰會留下的會面。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國總川普平安夜才發推文表示希望再見到北韓領導人金正恩，據外媒報導金正恩回應了，28日透過管道寄送「和解訊息」給川普。

川普與金正恩之間的關係總是相當炙熱，關係大好時稱與對方「談戀愛了」，關係不好時又互嗆是「小火箭人」與「瘋老頭」。

2018年兩人關係從炙熱降至冰點，平安夜川普主動釋善意，希望盡快見到金正恩，據路透社引述自南韓「朝鮮日報」（Chosun Ilbo），金正恩已於上周五透過「某種管道」寄送「類似信件」的訊息給川普。

報導中並未說明訊息內容，僅引述自不具名的外交官員，表示內容和美國與北韓談判有關，且帶有和解訊息。

目前美方尚未證實這則報導，南韓青瓦台發言人也僅表示北韓與美國之間存在暢通的溝通管道，不過不清楚是以信件或是其他方式存在。

今年6月，川普與金正恩在新加坡上演世紀會面，會中金正恩承諾將致力於朝鮮半島無核化，當時兩人相處相當融洽，不過隨著無核化遲遲無法取得進展，雙方關係也急轉直下、陷入僵局，甚至連美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與北韓勞動黨副委員長金英哲的11月會面也突遭取消。究竟2019年雙方關係將如何進展，外界好奇。

除了於年終遞消息給川普釋善意，外媒報導金正恩也親筆寫信給南韓總統文在寅，遺憾今年未能回訪南韓，希望明年兩人能多見面。

外媒先前報導，川普與金正恩或將於明年1月或2月再次會面。

(中時電子報)

文章來源：Kim Jong Un sent message to Trump on North Korea nuclear talks: Chosun Ilbo

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