手機5大省電密技 3C達人：這招可保命

2018年12月31日 15:10 中時電子報 陳煌祥 影音／ 黃鈺潔 影音／

今天是2018年最後一天，不少人計畫跨完年後再迎曙光，為避免發生手機沒電的掃興時刻，3C達人提供五大省電密技，包括關閉Wi-Fi、開啟黑暗模式、關閉閒置背景等，其中開啟飛航模式更是保命招，讓你即使忘了帶行動電源，手機還能撐到「明年」。

3C達人Tim在YouTube上分享個人必帶的「跨年三寶」，包括行動電源、暖暖包、水，但如果不小心忘記帶行動電源，Tim表示，手機本身有5招可以幫助省電，以延長使用時間。

1. 關閉Wi-Fi：跨年地點通常會提供Wi-Fi，但手機自動搜尋Wi-Fi可能會不知不覺吃掉電量，建議到設定內關閉Wi-Fi。

2. 開啟低耗電：當手機電力剩50%，這時可以開啟低耗電功能，暫停背景活動，減少耗電。

3. 開啟黑暗模式：因手機螢幕亮度高也是耗電來源，將手機轉換成黑暗模式，降低手機亮度，就可以達到省電目的。

4. 關閉閒置背景App：不少人在等待過程中，會拿出手機打遊戲耗時間，但遊戲App非常耗電，玩完後一定要關掉放在背景的遊戲程式App。

5. 開啟飛航模式：此為保命招，當手機電量只剩下10%，開啟飛航模式，可以更省電，保留最後一點電力，活動結束後要叫車或跟朋友聯絡時再打開，就能順利撐到跨完年。

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(中時電子報)