韓流從年尾夯到年頭 120攤再現高雄又要發大財

圖為高雄市長韓國瑜（左）28日與夢時代總經理張國光共同倒數迎接跨年晚會。（資料照片 林宏聰攝）

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中時電子報
/綜合報導
夢時代跨年估湧10萬人，120攤從早就準備。(中天新聞提供)
韓國瑜元旦林園看曙光，遊客提前搶拍。(中天新聞提供)

高雄從年尾到年頭商機滿滿！衝著韓國瑜市長高人氣，夢時代廣場跨年初估10萬人湧進港都，120攤已卡位搶商機，將再現國瑜夜市的熱潮；而林園迎曙光活動也因韓國瑜加持，提前湧入遊客搶拍「市境之南樹」，當地民眾嗅到商機，更提前50小時擺攤，搶賺這一波韓流財。

今晚跨年的夢時代廣場，早上就有攤商來準備，時代大道有多達120攤，全來大搶跨年財。預估今年將會湧入十萬多人潮，從下午開始就能營業做生意，攤商們都相當期待。

來自台南的攤商說，韓國瑜選舉時就來賣過，生意不錯。這次他備料花了10萬元，不怕賣不完只怕不夠賣。另有攤商覺得高雄有潛力，即使第一次來探路，也備料了一千五百份，他對韓市長有信心，也對高雄很有信心。攤商很多是全家總動員，就怕生意好到來不及煮來賣。

而林園元旦迎曙光也同樣生意搶搶滾。年假這幾天不少遊客湧入漁港，不少遊客慕名來看爆紅的「市境之南樹」，不少攤商和當地民眾都嗅到商機，豈會錯過發大財的機會。

韓國瑜元月一日將到林園參迎曙光活動，有攤商提前一天開張生意，甚至當地民眾也去批貨，化身攤商大賣林園特產赤尾青。村民說，這裡是小鄉村，有人來代表有錢潮，所以原本的商家備貨多了好幾倍，他們提前50小時來搶商機，全都想賺滿荷包。

(中時電子報)

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