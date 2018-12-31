不能回部落過年 Kolas跨年考慮上健身房

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中時

跨年何處去？行政院發言人Kolas Yotaka表示，今年因為要參加元旦升旗不能回花蓮，台北天氣又太冷，她可能會考慮上健身房過年。

Kolas Yotaka給人的形象總是年輕、健康、漂亮，喜歡運動的她，跨年的選擇上健身房，是相當合理的。Kolas說，以往跨年她會回部落，因為有些原住民的部落其實沒過農曆年，跨年就是過新年，反而是農曆年「被放假」，很多人會選擇農曆年時結婚，因為被放假的族人還是回返鄉。她在玉里的部落，跨年都是在午夜12點時，家家戶戶都會放焰火，放的時間比101還久，幾乎超過30分鐘，整個部落都被照亮，看起來燈火通明。

不像平常大部分的時間，部落「空洞化」，只剩老人、小孩，Kolas說，部落跨年時人是最多的，在外打拼的年輕人都會回來，大家快樂的聚餐、聊天，部落集會所更是人山人海，大家都會在，里長或副頭目就會廣播，叫大家趕快來廣場，年輕人也會表演節目娛樂彼此，「跨年就是回家放鬆的時刻」。

Kolas說，她擔任行政院發言人後，因為要參加元旦升旗，今年沒有回去花蓮，可能只能用視訊參加部落活動，分享生活點滴；因為台北天氣太冷，她不打算參加跨年活動，有可能考慮上健身房度過跨年。

(中時 )

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