大陸旅遊系統漸趨完善　2018年200多個A級景區受處分

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旺報
孫曜樟

大陸文化和旅遊部日前召開2018年第四季度例行新聞發佈會，文化和旅遊部資源開發司副司長單鋼新表示，目前，中國旅遊產品體系日趨完善，供給能力顯著提升。另對疏於管理、服務品質和生態環境下降的A級旅遊景區予以嚴肅處理。2018年10月集中公佈了11家受到取消等級處理的4A級旅遊景區，全國已有200多家A級旅遊景區受到取消等級、降低等級、嚴重警告、警告等處理。

單鋼新說，全中國共有景區景點3萬多個（其中A級景區10300多個，包括5A級259個、4A級3034個），紅色旅遊經典景區300個，國家級旅遊度假區26個，旅遊休閒示範城市10個，國家生態旅遊示範區110個，在建自駕車房車營地900多個，全國通用航空旅遊示範基地16個，還有一大批文化旅遊、科技旅遊、研學旅遊、健康旅遊、工業旅遊、體育旅遊等「旅遊+」融合發展的新產品，初步形成了觀光旅遊和休閒度假旅遊並重、旅遊傳統業態和新業態齊升的新格局。

單鋼新指出，過去一年文化和旅遊管理部門加強景區動態管理，促使景區創新發展、轉型升級，提升科技、生態、綠色含量，對疏於管理、服務品質和生態環境下降的A級旅遊景區予以嚴肅處理。2018年10月集中公佈了11家受到取消等級處理的4A級旅遊景區，全國已有200多家A級旅遊景區受到取消等級、降低等級、嚴重警告、警告等處理。同時，推動景區門票降價，讓廣大人民更好地享受旅遊業發展成果。截至10月，各地已有981個景區實施免費開放或降價措施（免費開放74個，降價907個），其中5A級景區159個，4A級景區534個。降價的907個景區中，降幅超過20%的達491個，降幅超過30%的有214個。

單鋼新強調，文化和旅遊部下一步將以實現優質供給、有效供給、彈性供給為目標，深入推進文化和旅遊融合發展，引導和促進各類資源與旅遊業對接，不斷豐富新產品供給，實現旅遊供給更平衡、更充分、更優質發展。

(旺報 )

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