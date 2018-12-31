元旦假期不平靜 國道2車追撞9人受傷

肇事車輛車速過猛，2車車頭車尾皆有多處毀損。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
元旦假期不平靜，國道1號114.8公里處發生2車擦撞，9人受傷。（巫靜婷翻攝）

元旦假期不平靜，國道1號北上114.8公里處頭份路段，30日深夜11時許，2輛休旅車於內側車道追撞，車身皆嚴重毀損，釀成車上2家庭共9人受傷，傷者經醫院觀察後，皆無大礙。警方研判，後車謝姓駕駛疑似未注意前車動態，且未保持安全距離才釀禍。

警方初步調查，43歲的謝男當晚駕駛賓士休旅車載著妻子與就讀國小的雙胞胎女兒，自台中遊玩要返回新竹住家，行經國道1號北上114.8公里頭份路段，疑似未留意前方車速減緩，煞車不及追撞同在內線的35歲范姜姓女子的休旅車，所幸2輛休旅旅車碰撞未翻覆，然謝男車輛因猛烈撞擊，安全氣囊爆開。

警方指出，事故2輛車輛皆要從台中要返回新竹，由於車速快追撞，造成范姜女的車尾嚴重凹陷，其車內有范姜母、妹妹和2名就讀國小的子女，連同謝男一家人，共有9人受傷，大部分為輕傷，當中以肇事謝男傷勢最為嚴重，其腳部骨折緊急送往為恭醫院急救，目前已轉院救治，無生命危險。

警方表示，2名駕駛皆無酒駕問題，但事故發生造成車陣回堵近3公里，直到深夜12時左右才排除事故現場，由於事故後方車多，救護車沿途北上時，車輛聽到鳴笛聲音紛紛讓道，充分展現人性光輝的一面。

(中時 )

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