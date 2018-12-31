維護市民權益 台中花博市民專用道元旦起正式啟用

2018年12月31日 16:14 中時 陳世宗

台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童，自明日起，只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費參觀台中花博。市政府在后里、外埔園區均設置「市民專用道」，包括后里森林園區聆聽花開聲音入口處，及馬場園區大門及花舞館前第二道入園閘門、外埔園區冠軍花車旁及好農市集團體入園處，並均有指示牌，屆時也將有志工引導與購票民眾分流。12歲以下兒童隨家長走，園區服務人員將配合協助驗證。

交通局長葉昭甫說，自108年1月1日起台中市民、新住民及全球12歲以下兒童均可免費參觀花博，為確保入園動線順暢，園區已設置「台中市民專用通道」，並有大型標示看板引導與購票民眾分流，台中市民憑國民身分證可享有無限次數免費參觀；中市新住民只要持中華民國居留證，居留事由記載依親夫或妻，且居留地址為台中市，也可免費參觀花博。

另全球12歲以下兒童出示民國96年以後出生的健保卡，或2007年以後出生的外國護照，同樣也可免費入園參觀；12歲以下兒童可隨家長入園，家長走一般入園通道，兒童就隨著走一般通道；家長走市民專用通道，兒童就隨著走市民通道，沒有家長小孩分開的疑慮，園區服務人員將配合協助驗證作業。

交通局說，為讓台中市民入園權益更公平，自明日起花博卡原「1日免費及第2次以後半價入園優惠」停止適用，但該卡其他優惠功能均不變，除仍可儲值於園區及各地消費使用外，並可持續享有搭乘市公車10公里免費、搭乘台鐵轉乘台中市區客運全程免費、設有電子票證系統的台中市公有停車場停車費5折優惠，以及花博期間3300家特約商店出示花博卡享有折扣等優惠措施，交通局也將研擬花博卡的後續配套，以保護個資及不浪費公帑為原則。

交通局指出，花博政策的調整乃為促進花博經濟及確保市民權益，也考量台中市民先前已購買各類預售票的公平性，或有退票需求的產生；只要屬於未使用過的有效票，108年1月31日前至原購票通路（如售票官網、ibon、全家、gomaji等）申請退票，予以優惠不收取手續費，將全額退費。

超過1月31日至4月24日花博閉園前，也可持續退票，但須依規定收取一定比例手續費，交通局表示，歡迎市民朋友可將已購買的門票轉贈給其他縣市的親朋好友，邀請一起來台中看花博。

交通局呼籲，逛花博搭乘台鐵及接駁車最快速方便，元旦連假期間花博園區周邊將嚴格實施交通管制、禁止臨時停車，並進行違停取締及拖吊，請配合遵行。歡迎遊客利用每週二至週四參觀人潮較少時入園，享受較不壅擠的服務品質。

(中時 )