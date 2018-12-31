摘除超級巨大的虎頭蜂巢 當生態解說教材

2018年12月31日 16:20 中時 沈揮勝

虎頭蜂巢的另一面。若非為了取蛹已剝除一部分，否則應該還要大很多。（沈揮勝攝）

日月潭地區知名生態村澀水社區，上個月出現超大虎頭蜂窩，由於太靠近民宅，區漁會代表、同時也是專業解說員葉建興，與村民葉文平日前動用吊車將它摘除。該巢尺碼驚人，葉建興決定將它完整保存，作為生態解說教材。

曾接受農委會特有生物研究保育中心訓練、領有生態解說專業證照的葉建興，1個多月前在金龍山北側山麓的自有茶園工作時，無意間瞥見山下約1公里遠的澀水聚落民宅，旁邊樹上有1個虎頭蜂的大型巢位。

由於屋主是他的國中同學、經營「阿貴的家」民宿的蘇連貴，他擔心周邊居民與住房遊客安全，立即下山趕往現場，發現蜂巢是築在1棵16公尺高的喬木上，距蘇連貴的屋角僅15公尺。

且樹下就是蘇連貴所耕作的火龍果園！蘇恍然大悟說：「難怪最近田間工作時，總常會有3、5隻虎頭蜂在臉頰旁、眼眉間糾纏；若非自己同學發現，恐怕哪天被蜂叮了，都還不知道一個巨無霸蜂巢，就築在自己頭頂上方。」

蘇連貴顧慮到住房客安全，當下決定立刻停止民宿訂房，希望葉幫忙除患後再恢復營業；但當時正逢選舉期間，葉建興認此敏感時刻，擅動聚落一草一木並不恰當，原打算選舉後才處理；不過每天看著上萬隻毒性強烈的虎頭蜂在村子裡飛來飛去，覺得真有威脅感，於是在投票前4天，與葉文平合力將它摘除。

該蜂巢成蓮霧形，原先目測長端約130公分、寬75公分，但到樹上實際接觸，發現它應有150公分。由於摘除過程略有碰撞，且取蜂蛹時巢材已剝除一部分，實際只剩90多公分，但也堪稱難得罕見。

(中時 )