摘除超級巨大的虎頭蜂巢 當生態解說教材

日月潭地區知名生態解說員葉建興，日前摘除1個大型虎頭蜂巢為聚落除患；該巢因巨大無比，將完整保留當作解說教育教材。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
虎頭蜂巢的另一面。若非為了取蛹已剝除一部分，否則應該還要大很多。（沈揮勝攝）

日月潭地區知名生態村澀水社區，上個月出現超大虎頭蜂窩，由於太靠近民宅，區漁會代表、同時也是專業解說員葉建興，與村民葉文平日前動用吊車將它摘除。該巢尺碼驚人，葉建興決定將它完整保存，作為生態解說教材。

曾接受農委會特有生物研究保育中心訓練、領有生態解說專業證照的葉建興，1個多月前在金龍山北側山麓的自有茶園工作時，無意間瞥見山下約1公里遠的澀水聚落民宅，旁邊樹上有1個虎頭蜂的大型巢位。

由於屋主是他的國中同學、經營「阿貴的家」民宿的蘇連貴，他擔心周邊居民與住房遊客安全，立即下山趕往現場，發現蜂巢是築在1棵16公尺高的喬木上，距蘇連貴的屋角僅15公尺。

且樹下就是蘇連貴所耕作的火龍果園！蘇恍然大悟說：「難怪最近田間工作時，總常會有3、5隻虎頭蜂在臉頰旁、眼眉間糾纏；若非自己同學發現，恐怕哪天被蜂叮了，都還不知道一個巨無霸蜂巢，就築在自己頭頂上方。」

蘇連貴顧慮到住房客安全，當下決定立刻停止民宿訂房，希望葉幫忙除患後再恢復營業；但當時正逢選舉期間，葉建興認此敏感時刻，擅動聚落一草一木並不恰當，原打算選舉後才處理；不過每天看著上萬隻毒性強烈的虎頭蜂在村子裡飛來飛去，覺得真有威脅感，於是在投票前4天，與葉文平合力將它摘除。

該蜂巢成蓮霧形，原先目測長端約130公分、寬75公分，但到樹上實際接觸，發現它應有150公分。由於摘除過程略有碰撞，且取蜂蛹時巢材已剝除一部分，實際只剩90多公分，但也堪稱難得罕見。

(中時 )

特別想吃鹹的？不只是喜好 恐暗… 看到高雄攤商發大財 基隆知名小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。