不可思議 老翁迷路墓仔埔 夜路崎嶇毫髮未損

90歲老翁走失4小時，被找到時是在一處偏僻墓碑旁的空地。（周麗蘭攝）

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斗南鎮一名90多歲沈姓老翁日前下午走失，家人7點多發現他沒回家報警，警方透過夜市的廣播協尋，一名客人主動回報2小時前曾有看到一老人走入墓區，警方與家人趕忙去漆黑的墓仔埔，發現老人家坐在墓碑旁虛弱喊「救人喔」。

沈姓老翁走路小碎步，家住在斗南分局附近，雖然失智經常迷路，但家人不擔心走遠，12月29日下午3點多他穿著單薄背心、短褲出門，直到晚上7點多，家人才驚覺他沒回家。

老翁住家不遠處的中興夜市有營業，斗南分局巡佐石席宇、警員曾耀慶先請求夜市廣播協尋，一名逛夜市很久的熱心顧客剛好聽見，他熱心提供線索表示，下午5點多有看到一個老人走進附近的墓仔埔，但不知是尿急的路人還是走失的老人。

2名員警與家屬獲得情報趕往墓仔埔，赫然發現禁葬的墓仔埔外有一條水溝，只能僅容一身的小板子入內，墓地漆黑非常難走，正常人不太會進去。

老翁聽見人聲或手電筒閃爍的燈光，微弱喊「救人喔、救人喔」，員警尋聲看到沈姓老翁老翁赤腳坐在一個墓碑旁的空地，毫髮無傷只是走累了。

警方表示，那天晚上風很大很冷，老翁只穿襯衫、背心、短褲，很容易失溫，但他走失的墓仔埔其實還滿溫暖，也幸好有熱心民眾目睹又回報，結束老人家迷途驚魂記。

(中時 )

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