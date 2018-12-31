看世界農業遺產 探七個聚落亮點

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中時電子報
綜合報導

林務局繼《走讀日本森川里海》後，再次與社團法人台灣環境教育協會合作，出版《世界農業遺產》中文版，書中詳盡介紹世界農業遺產這個概念的起源始、過程，以及詳細的認定流程。

吉拉米代返鄉的年輕一輩試著重回旱稻，擺脫福壽螺的困擾。

林務局密切搭接此國際保育趨勢，除了希望可以引介這個概念給臺灣讀者，也希望這個概念可以與臺灣聚落做結合，並一直致力於推動全臺聚落活化，《世界農業遺產》精選七個聚落亮點，其中包括：吉貝、坪林、貢寮、吉拉米代、新社、羅山、蘭嶼。每一處都可以看到林務局的著力點，以坪林為例：2018年起，慈心基金會獲林務局「建構農田生態暨多方參與查證系統」計畫補助支持，與坪林地區及特有生物中心和農業試驗所合作，透過特有生物中心調查地上的昆蟲、哺乳類動物和鳥類等。

咾咕石老屋，是澎湖珍貴的建築資產（連慧玲攝）

再以貢寮為例，林務局為了挽救瀕危的保育濕地生態系以及其間的特有生物物種，與人禾環境倫理發展基金會（簡稱人禾基金會）攜手農夫們在貢寮吉林里，成立「和禾生產班」進行復育工作，搶救水梯田的生態。

還有吉拉米代的部分，吉哈拉艾文化景觀位於豐南村鱉溪流域，由水稻梯田、水圳、果園、次生林、天然溪流和天然林等鑲嵌組成，阿美族聚落世居於此。林務局與東華大學也透過參與式行動，協助當地建立歷史人文、產業資源、自然地景及生態共存之特色部落，栽種採用生態農法的「哈拉米」。

希望透過林務局的努力，各地農業不僅能永續發展，更能展示出各地與眾不同的特點，包括各地地景、農作、產品、傳統文化、生態，都可以被當作值得珍視的農業文化資產。不管是在地人或是遊客，都會以這些農業特色為榮。

(中時電子報)

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