美軍T-38教練機起落架折斷 14個月的第6起事故

2018年12月31日 16:50 中時電子報 江飛宇

美國空軍的T-38鷹爪式( Talon)雙引擎超音速噴射教練機，在12月28日又發生事故， T-38在降落維吉尼亞州紐波特紐斯威廉斯堡國際機場時，主起落架突然折斷發生的事故中受損，該事件是14個月以來的第6起。

航空學家(the aviationist)報導，據當地媒體的消息，這起事故沒有造成人員受傷，算是不幸中的大幸，來自現場的照片顯示T-38右翼尖刮掃地面，但沒有造成翻滾，與所有剛發生的航空事故一樣，事故原因仍有待官方調查。

這架受損的T-38尾部代碼是「FF」，意思是它屬於維吉尼亞州蘭利空軍基地的第一戰鬥機作戰大隊，下方的小字是71，意思是第71戰鬥機訓練中隊。第一戰鬥機作戰大隊是美國空軍中歷史相當久遠的作戰隊，也是最頂尖的。

這一最新的事故，將T-38教練機14個月以來的第6起事故，比較嚴重的事故是今年11月13日，發生在德州勞克林基地的墜機，導致1名飛行員喪生。不能不承認，這款服役57年的T-38，真的要服老了。

美國空軍在2年前就提出T-X新教練機的競標案，但是顯然對於當時市面上的幾種教練機(洛馬T-50、李奧-雷神M346、德士隆天蠍噴射機等)都不滿意，遲遲不決定T-X的優勝者。一直到波音公司推出波音T-X原型機，才認定這架飛機符合性能標準，今年9月27日，美國空軍指定波音T-X教練機是T-38的接替者，預計訂購351架，將在2023年全面換裝。

新的波音T-X除了更換老化的T-38之外，全數位操縱也有助於提供更加完整地飛行訓練，有助於新進飛行員過渡到F-35A聯合打擊戰鬥機，因為F-35沒有雙座型。

(中時電子報)