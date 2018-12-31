台中跨年晚會雙主場 堅強卡司＋110秒燈光秀迎新年

「搖滾台中 2019台中跨年音樂祭」台中現場，於今日下午1時起在圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉辦。（陳世宗攝）

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文心森林公園藝人卡司陣容堅強，輪番表演贏得滿堂彩！（陳世宗攝）

台中市政府31日晚上同步於麗寶樂園第二停車場及圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉行跨年晚會，倒數時將利用擴增實境技術，打造110秒炫彩奪目燈光秀，融入繽紛花卉意象，以浪漫的氣氛取代傳統煙火！市長盧秀燕和新聞局誠摯邀請市民一起參加活動迎新年。

「2019台中跨年晚會」雙主場，分別是后里現場「2019依舊幸福 花現台中跨年晚會」，於今日晚上6時在麗寶樂園第二停車場舉行；台中現場「搖滾台中 2019台中跨年音樂祭」今日下午1時起在圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉辦。

「后里現場」由阿Ken、謝忻聯手主持，伍佰獨家倒數，將「全面對決」世界巡迴演唱會的精選曲目一次呈現，還有金鐘金曲大贏家盧廣仲、唱跳才子呂思緯(鼓鼓)陪大家迎新年；金曲最佳新人茄子蛋也將帶來《浪流連》、《浪子回頭》等歌曲，安心亞將挑戰組曲16分鐘不斷電，並以「透視裝」出場；戲劇女神陳子玄、王宇婕更將領軍演員挑戰饒舌歌曲，「跨領域」的演出精彩可期。

「台中現場」規劃三大特色舞台，包括以亞洲指標性樂團演出的主舞台「Flora舞台」、各國多元曲風樂團演出的「Green舞台」，以及以亞洲徵選入選樂團演出的「Sound舞台」；Flora舞台由「告五人」打頭陣，「糜先生」、「1976」接續熱唱，更由「八三夭」帶來《致青春》與樂迷歡唱，最後由「四分衛」擔任倒數嘉賓、「閃靈樂團」壓軸演出，以重金屬搖滾迎接新年到來。

新聞局指出，市府在后里現場規劃4條接駁專車路線，總計有140台接駁車分別從后里火車站、花博神岡停車場、花博外埔停車場、秋紅谷公園（朝富路、市政北七路口）往返麗寶樂園。台鐵也配合增開班次，市區公車業者則配合進行部分路線改道及延後收班，歡迎踴躍搭乘大眾運輸工具。

跨年晚會當天除了兩個活動現場之外，在台灣大道市政大樓府前廣場也將設置轉播現場，可以同步收看后里現場的表演，並透過三立都會台、中視、廣播電台及網路等多元頻道同步直播。民眾也可在Youtube觀看台中現場直播，同步感受現場的熱鬧氛圍。

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