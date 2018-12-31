世界農業遺產 傳承新世代美好農業風景

1. 已經消失台灣紀錄上多年的黃腹細蟌在貢寮(林紋翠攝)

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中時電子報
綜合報導

林務局繼《走讀日本森川里海》後，再次與社團法人台灣環境教育協會合作，出版《世界農業遺產》中文版，書中詳盡介紹世界農業遺產這個概念的起源始、過程，以及詳細的認定流程。

林務局局長林華慶指出「早期人們過著順應自然的生活，農業生產也依循環境與土地的自然法則。而近代農業生產開始依賴大型機具及施用化肥、農藥，雖然提升了作物的產量，然而對土地利用無度，將伴隨土地劣化與野生動植物棲地喪失等後果，更造成農業傳統文化與產業無法延續。」有感於這樣的狀況，行政院農委會林務局與社團法人環境教育協會攜手合作，將世界農業遺產BOOK編輯製作委員出版的《世界農業遺産 次世代につなぐ美しい農の風景》，翻譯成中文版《世界農業遺産》。

澎湖用於保護田地內農作物的菜宅（許玉河攝）

《世界農業遺產》於日前在林務局舉行新書發表會，其中邀請到環境教育協會理事長王毓正出席並分享本書精華。會中還特別邀請了狸和禾小穀倉的負責人林紋翠老師，紋翠老師參與了貢寮水梯田的保育活動，對台灣的農業與保育有相當的了解。

書中將日本的世界農業遺產分為兩個部分，各別為2011至2013間認定的地區，以及2015年接受認定的地區，介紹各地特別的農業特色與故事。以新瀉縣的佐渡地區為例，他們採取「冬季湛水」不僅確保農業用水，更提供生物渡冬環境。

除了日本，還收錄了世界各地的世界農業遺產案例，其中包括韓國濟州島、印度喀什米爾，非洲的肯亞和坦尚尼亞、南美的智利和秘魯。台灣本地的部分，增錄台灣具有申遺價值的農業文化與農業系統，包括：澎湖吉貝、吉拉米代、貢寮、坪林、新社、羅山、蘭嶼等，期望讀者可以對世界農業遺產有更多的了解。

(中時電子報)

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