新年新氣象！癮君子元旦戒菸贏健康賺荷包

2018年12月31日 17:08 中時 巫靜婷

新年新氣象，2019年元旦開始戒菸，不僅可贏回健康，還可荷包滿滿。苗栗縣衛生局31日表示，新年開始的第1天訂為「戒菸日」，展開戒菸行動，除營造正能量氣場，迎接好運到，成功戒菸者，前後6個月的醫療費用還可降低逾5000元，一舉數得。

衛生局指出，菸煙中有超過7000多種化學物質，其中93種成分會致癌，「1人吸菸等於全家吸菸」，二手菸、三手菸對孩童的危害更是遠大於成人，不僅會加重兒童呼吸道疾病，且會造成兒童認知能力的缺陷，甚至具致癌風險。

衛生局表示，隨時間抗戰，戒菸效益亦逐漸明顯，健康戒菸20分鐘，血壓、心跳下降，手腳回暖，1天後心臟病風險開始下降，2周至3個月可見心肺功能改善，1年後罹患冠狀動脈心臟病機率將減少5成。

5年後中風機率可降低至與不吸菸者一樣，10年後死於肺癌的風險降低一半，15年後心臟病風險亦將與不吸菸者相同，此外，每位成功戒菸者，前後6個月的醫療費還可降低5481元，每幫助1位親友成功戒菸，未來11至15年的經濟效益更可高達42萬元。

衛生局長張蕊仙表示，新的一年到來，鼓勵癮君子下定決心許新願，為自己、為健康、為親愛的家人，選定1天開始戒菸，並昭告親友「我要戒菸！」爭取支持，將可大幅增加戒菸信心，有助成功贏回健康。

張蕊仙表示，戒菸過程中，若產生想吸菸的念頭或因戒菸而有生理不適的戒斷症狀，記得多運動、放輕鬆，洽詢戒菸合約醫事機構或撥打免費戒菸專線0800－636363，讓專業人員幫助其度過辛苦地戒斷時期，有助增加戒菸信念，重拾健康人生。

(中時 )