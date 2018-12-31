韓國瑜天天為高雄拚商機 李富城想到他：台北市的悲哀

2018年12月31日 16:56 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜從選戰時期就不斷打出口號，表示要讓高雄經濟起飛，如今上任，更頻頻創造話題，為商家帶進人潮與商機。對此，資深氣象主播李富城表示，反觀臺北，.....新任市長天天在想2020，這是台北市的悲哀。

李富城今天在臉書向網友們道早安，祝賀大家新年新氣象。對高雄市長「韓國瑜整天跑透透，推消高雄，為高雄找商機」，感觸蠻多；他「反觀臺北，什麼也不做，大巨蛋還在爛，對市民斤斤計較，有能力的公務員為自保紛紛離去，新任市長天天在想2020，這是台北市的悲哀」。

光以高雄市長韓國瑜、臺北市長柯文哲兩人就職典禮而言，韓國瑜花費98萬元在愛河旁舉辦首次戶外就職典禮，帶來周邊120攤商2400萬的商機效益，旅宿業也有破千萬營業額，帶來超過3000萬元效益，連周邊的鹽埕區店家都有感；台北市長柯文哲就職典禮則走「極簡風」，僅花費15萬元，柯文哲致詞僅說「我們努力工作吧，就這樣」，全程只有5分鐘，成為史上最短就職典禮。

韓柯兩人風格呈極大反差，但韓國瑜的目的是要為擴展高雄市能見度，並帶來觀光人潮。韓國瑜所圖的是高雄市的利益；柯文哲極簡就職典禮則反映他的人格特職，柯可能省些經費，但未能趁機創造商機，臺北市反而受損。所以，李富城擔心「什麼也不做，...這是台北市的悲哀」。

(中時電子報)