2018年12月31日 17:16 中時 呂筱蟬

桃園跨年晚會，新北警犬協勤偵爆。(呂筱蟬攝)

桃園跨年晚會，新北警犬協勤偵爆。(呂筱蟬攝)

桃園跨年晚會，新北警犬協勤偵爆。(呂筱蟬攝)

2019桃園跨年晚會移師桃園高鐵站前廣場舉行，預計吸引10萬民眾到場參與，中壢警分局警力佈署維安，協調新北市警犬隊警犬協勤，並結合會場保全、志工，組成防踩踏小組嚴防發生人群推擠、踩踏事件。

「就愛桃園擁抱美好」跨年晚會晚上7點登場，中壢警方在活動會場設立4處機動派出所，受理民眾臨時報案外，預計動用152名警力及25名民力於交通疏導、交通管制、展場安全維護等勤務，更因場檢需要，向新北市警局警犬隊調用警犬，對整個晚會場地的設備、物品、周邊角落等處所進行偵測爆裂物及查緝違禁品。

交管自12月31日下午2時起到2019年1月1日凌晨1時止，高鐵北路一段與領航南路三段（站前東路一段至站前西路一段區間）靠會場側 (慢)車道，高鐵站前西路一段靠會場側人行道，車輛進止進入、停車格及路邊禁停。

12月31日晚上11時30分起至2019年1月1日凌晨1時止，包括高鐵站前東路一段、站前西路一段（高鐵北路至領航南路區間）、青山路（站前東路至青心路區間）、青心路（高鐵北路至領航南路區間）、青園路 (青埔路二段至站前西路區間)、高鐵北路一段雙向（青埔路至青心路區間）、領航南路三段（站前西路一段至青心路區間）靠會場側車道、人行道，除公車、計程車、消防車、救護車、活動車輛進入外，其他車輛禁止進入。

警方說，請與會民眾「搭機捷、坐公車、少開車」，只要搭乘機捷或大眾接駁車到捷運A18站，出站就是晚會會場，便捷又可舒緩道路交通；並請開車前往的民眾配合交通管制措施，遵循警方指揮方向行駛，注意收聽警察廣播電台訊息，避免塞車浪費時間。

(中時 )