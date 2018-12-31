真理大學被女求償65萬 原因竟是校門太美

2018年12月31日 17:07 中時電子報 柯毓庭

一名鄭姓女子日前與朋友在真理大學遊玩，欲離開時，鄭女因覺得校門很漂亮，回頭看了一眼，卻因此遭校門前的黑色欄杆絆倒並造成受傷，事後鄭女指控真理大學設備不當害她跌倒受傷，向求償校方65萬元，遭高等法院判敗訴確定。

據判決書指出，鄭女與朋友2014年8月7日下午5時許前往位於新北市淡水區的真理大學遊玩，離開時，鄭女發現大學校門的設計造型很美，又回頭看了一眼才轉身離開，卻因此沒注意到前方地板上設有用來阻隔人車分道的黑色欄杆與鐵鍊，被絆倒後導致頭、臉、手肘等處骨折、擦傷。

鄭女因回頭再看校門一眼，沒注意到地板上設置的黑色欄杆(紅圈處)致跌倒並造成骨折。(翻攝自Google Map)

鄭女受傷後，氣得怒告學校與淡水區公所，指控校方的欄杆、鐵鍊等物均以黑色油漆粉刷，與地面柏油路相似，且沒有警示標誌或反光標示，害她被絆倒並造成多處骨折、挫傷，要求賠償醫藥費、精神慰撫金共113萬元，一審判鄭女敗訴。

鄭女不服，上訴高等法院，並改為提告要求真理大學賠償65萬元。高等法院審理後，認為真理大學設置欄杆等車阻是為維護師生與行人安全，且車阻與灰色車道形成明顯反差對比，沒有再設置警示標誌的必要，加上事發當時是白天，沒有光線不足的問題，認定鄭女跌倒與車阻設備無關，判鄭女敗訴。

(中時電子報)