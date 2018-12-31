美墨邊「牆」不蓋了？白宮幕僚長走人前大爆料

2018年12月31日 17:08 中時電子報 吳映璠

白宮幕僚長凱利（John Kelly）即將走人，離職前夕他接受美國平面媒體專訪，大爆料川普政府早就放棄在美墨邊境蓋實際的牆，還說川普做決定時傾向依賴直覺而非情報資訊，更說在川普跟前當差的這18個月相當艱辛，就像骨頭散了似的。

美國白宮幕僚長凱利離職前夕接受專訪，表示總統川普口中提到的美墨邊牆並不是真的水泥牆，而是柵欄等障礙物。

美國總統川普月初宣布，白宮幕僚長凱利即將在年底離任，離職前夕他接受「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）2個小時的電話專訪，過程中暢所欲言，大爆料政府早就擱置在美墨邊境興建水泥實心牆的想法。

據「國會山莊報」（The Hill）與英國每日郵報（Daily Mail）報導，凱利在專訪中表示，川普口中所謂的牆實際上不是一座真的牆，「總統嘴上雖仍說『牆』，但很多時候他也說屏障物、柵欄，現在則更傾向說鋼欄」，他說政府早就把建造實心牆的想法拋在腦後。

除了談及美墨邊境牆議題，凱利也針對川普內閣的混亂景象描述了一番。他首先澄清外界總認為川普不聽簡報、靠電視新聞治國的流言，他確信川普在下決定前已充分了解各項資訊及後果，不過他也承認，儘管政府的情資相當完整，他的大老闆仍喜歡依賴直覺來做決定。

凱利也首度證實，自己進入川普內閣的這段日子，政策實施前他不一定有時間好好檢視內容，例如2017年1月川普下了一道行政命令，禁止伊朗、伊拉克等7個穆斯林國家的公民及難民進入美國領土，當時凱利還是國土安全部（Department of Homeland Security）部長，他周日表示，那時相當驚訝川普頒布了這道命令，更承認自己對這道命令的內容所知甚少。

談及在川普底下做事的感覺如何，凱利不諱言白宮幕僚長的工作做起來特別辛苦，就像骨頭被壓碎、散掉般地痛苦。他說每天清晨4點起床，通常晚上9點才下班，身邊都是維安人員，連要偷喝一罐啤酒都不行。不過凱利也粉碎外界流言，澄清川普從未威脅他做任何不法勾當，否則早就自請辭職了，不會等到現在。

針對美國以高壓手段壓制非法移民的舉動，凱利也意外地將責任歸咎於前司法部長塞申斯（Jeff Sessions），他說塞申斯強制執行「零容忍」移民政策時大家都嚇壞了，是他導致移民家庭家破人亡。

(中時電子報)