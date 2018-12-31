靠募資編接地氣的國文課本 上課時提問是重點

2018年12月31日 17:18 中時 林志成

全台第一套透過「網路群眾集資」而產生的高中國文課本，10月22日到現在已募到190多萬元，最大特色是課文下方有大量提問，以引導學思辨、討論，不再像傳統只是提供文章知識或國學常識而已。目前已編完第一冊，正送往國教院審定中。

這套因應12年國教課綱而產生的高中國文教科書，由促轉會代理主委楊翠及作家朱宥勳擔任主編，並結合陳茻、盛浩偉、廖之韻、劉定綱等文學創作者、教師、學者，共同集資出版。除了國文教科書，他們也將編基本文化教材。

參與出版這套國文教科書的奇異果文創創意總監劉定綱說，跟以往相較，108課綱變動幅度相當大，希望國文科可以讓學生有自主思考、提升能力的機會。不過傳統教科書業者生態已固定，只賣教科書無法賺錢，要兼營業務或輔助教材才有利潤，因此要他們大量改變教科書的編法，很難。

「我們希望透過網路群眾集資的方式，讓更多民眾參與新教科書的產生，內容也會更接地氣。」劉定剛說，傳統教科書課與課之間沒什麼相關，他們這套國文教科書有兩個特色，一是主題編排，每一冊有4個主題，每個主題有2、3課，利用同心圓的架構，來談家人、愛情及友善等議題。

傳統國文教科書在文章下面會放注釋，但這套新教科書則改放提問。劉定剛說，在台灣的教育裡面，學生不被鼓勵發問，這不利於他們形成思辨能力。因此他們編的教科書，注釋放在文章的後面，下面是放提問，引導老師問學生及學生問老師，互相激盪。

要高中生上國文課時不斷提問，做得到嗎？劉定剛說，曾經有高中老師拿他們邊的新課本進行試教，結果只經歷2周時間，學生就非常習慣提問的學習方式。顯然，提問能力也是可以培養，只是過去台灣教育不重視這部分。

新教科書第一冊選錄了交工樂隊〈下淡水河寫著我等介族譜〉的歌詞、圖文綜合判讀的作品〈小王子〉等，讓學生在課堂中就有機會熟悉這樣的判讀練習。此外，也選擇湯舒雯的〈初經人事〉，這是第一次有人在課本中選擇跟女生月經有關的文章。

(中時 )