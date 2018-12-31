影》銘傳氣走皇家蔚藍 台甲聯賽卡司敲定

2018年12月31日 17:16 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

銘傳在第64分鐘把握角球機會，由大一新生利柏郁攻破皇家蔚藍大門，也搶下2019年台甲聯賽的參賽門票。（曾台霖提供）

2019台灣企業甲級足球聯賽的資格賽30日落幕，銘傳大學靠大一菜鳥利柏郁在第64分鐘趁角球攻擊破門，以1比0氣走老外軍團皇家蔚藍，在缺席1年後重新殺回台甲聯賽，另一支晉級隊伍則是同為2勝1負的新軍台中Futuro。

「上半場我們打得比較保守，下半場加強進攻，雖然很多機會沒把握住，至少錯過3次單刀，幸好最後1球就夠了！」銘傳教練曾台霖說。

這次台甲資格賽4搶2，銘傳其實是倒吃甘蔗出線，12月初首戰就以0比3不敵擁有李茂、陳庭揚、陳昭安、王睿等現役國腳的台中Futuro，幸好次役就以6球大勝Desafio。接著銘傳用大專聯賽預賽調整狀態，加上29日Desafio以3比2氣走皇家蔚藍，給了銘傳獲勝就能晉級的希望，他們也抓住了機會。

「大專盃預賽我們當做一次小集訓，接著休息日我們都會練習，」曾台霖說：「很開心，全隊都很珍惜這次重返台甲聯賽的機會。」

國腳李茂（左起）、陳昭安、陳庭揚隨台中Futuro出征大陸梅州舉辦的第1屆棕櫚‧客家盃「壹帶壹路」邀請賽。（台中Futuro臉書翻攝）

台中Futuro收下升級門票後，雖然主力後衛王睿加盟香港超級聯賽的元朗足球會，但整體戰力在2019年台甲聯賽仍不容小覷。全隊也在31日出征，參加在大陸梅州市舉辦的第1屆棕櫚‧客家盃「壹帶壹路」邀請賽，這項賽事共有來自兩岸與馬來西亞、葡萄牙、巴西、澳門、英格蘭與非洲的隊伍共襄盛舉。

2019年台甲聯賽參賽隊伍敲定，除了台中Futuro與銘傳兩支「升斑馬」，還有2018年的前6名隊伍北市大同、高市台電、航源FC、台灣體大、台南市與老外球隊台程獅。根據中華足協規畫，2019年台甲聯賽將淘汰墊底的兩支球隊，隊數從8減至6，輔以球隊體質的強化，盼提升頂級聯賽的競爭力與可看性。

(中時電子報)