漲起來！明年喝一芳、珍煮丹等手搖飲變貴了

2018年12月31日 17:35 中時電子報 林郁庭

樺達奶茶日前在高雄草衙道分店貼出漲價公告。（資料照 中央社提供）

因應元旦起基本工資將調升及原物料上漲等因素，使得多家連鎖手搖飲業者決定調整飲料價格，知名連鎖飲品包括珍煮丹、樺達奶茶及一芳台灣水果茶等，商品價格大多從調漲5元起跳。

108年元旦起，基本工資將調升為月薪2萬3100元、時薪150元，由於基本工資調升後、人力成本也將增加，已有多家連鎖手搖飲業者宣布將調整旗下商品價格。

以水果茶聞名的一芳台灣水果茶日前也在官方網站貼出公告表示，由於歷經多次原物料、基本工資調漲後，成本皆自行吸收，因應基本工資將再次調漲，為維持產品品質，將依據原物料成本調整價格，調整價格平均5元。水果茶、埔里百香綠、金鑽鳳梨綠等則全面調漲5元，純釀楊桃汁則調漲10元；茶類部分僅有中杯價格調漲5元、大杯價格不變。

珍煮丹日前在官方網站放上的2019年北部地區新菜單，包含黑糖奶香系列中的黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚鮮奶等價格都調漲5元，其中黑糖鮮奶更從原本40元調漲至50元。

知名飲品店樺達奶茶日前也在高雄草衙道分店貼出漲價公告表示，因應原物料上漲，元旦起將調漲飲品售價5元，《中時電子報》去電話樺達總店，總店表示僅有高雄跟屏東地區調漲價格、其餘地區不變。

(中時電子報)