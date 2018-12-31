侯友宜視察公車站 期許明年電動公車達到10％

新北市長侯友宜今（31日）下午4時許特地前往板橋區台北客運國慶站聽取交通局輸運措施簡報、慰勞駕駛員辛勞。（葉書宏攝）

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新北市長侯友宜今（31日）下午4時許特地前往板橋區台北客運國慶站聽取交通局輸運措施簡報、慰勞駕駛員辛勞。（葉書宏攝）
新北市長侯友宜今（31日）下午4時許特地前往板橋區台北客運國慶站聽取交通局輸運措施簡報、慰勞駕駛員辛勞。（葉書宏攝）
新北市長侯友宜今（31日）下午4時許特地前往板橋區台北客運國慶站聽取交通局輸運措施簡報、慰勞駕駛員辛勞。（葉書宏攝）
新北市長侯友宜今（31日）下午4時許特地前往板橋區台北客運國慶站聽取交通局輸運措施簡報、慰勞駕駛員辛勞。（葉書宏攝）

新北市公車配合2018年跨年活動，將收班時間延至元旦凌晨1時，新北市長侯友宜今（31日）下午4時許特地前往板橋區台北客運國慶站聽取交通局輸運措施簡報，侯除了慰勞駕駛員辛勞外，也期許明年底電動公車可達到10％、約250輛，一起對抗空氣汙染。

交通局表示，因跨年大批人潮有散場及夜間接駁的需求，從31日下午10時許開始加密班次，另外延後至元旦凌晨1時發末班車，加班車都會註明「跨年加班車」方便民眾辨識，公車站的照明也會延後關閉，全市去年已完成逾500站智慧型站牌，將持續更新。

侯友宜表示，公車駕駛員連假期間犧牲奉獻堅守崗位，十分感謝相關從業人員為市民付出，到場時聽聞大家高喊「愛市長！」希望可以把愛市長的心轉化為愛市民，多對市民好一點。

侯友宜提到，公車服務近年來不斷提升，獲得市民滿滿鼓勵，期許明年底電動公車可達到10％、約250輛，速度可以更快一點，公車要轉型一起對抗空氣汙染，每輛電動公車造價逾千萬元，中央和地方一起補助，提供更多智慧化服務，讓手機APP清楚掌握公車動態。

(中時 )

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