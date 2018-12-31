影》搶罰球還踢丟 教練氣說想殺了他

富勒姆前鋒卡馬拉（右）硬從隊友米卓維奇（左）手中搶走球，執意主罰12碼。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

英超聯賽29日富勒姆對哈德斯菲爾之戰，發生富勒姆前鋒卡馬拉（Aboubakar Kamara）和米卓維奇（Aleksandar Mitrovic）搶踢12碼球的爭執，結果卡馬拉硬要踢還罰丟，儘管終場富勒姆仍以1比0險勝，總教練拉涅利（Claudio Ranieri）還是氣說想「殺了」卡馬拉。

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「我想殺了他，因為那球是該讓米卓維奇去踢的，他是原本設定的罰球手，」拉涅利賽後生氣的說，「我要卡馬拉把球交給米卓維奇，但不可思議的是，他不尊重我，也不尊重俱樂部、球隊和觀眾。我後來跟他說，這是不對的。」

卡馬拉不聽話搶踢12碼球，連被稱作老好人的富勒姆教頭拉涅利都火了。（路透）

狀況發生在此役第82分鐘，米卓維奇本來已經拿球準備主罰，卡馬拉卻硬是把球搶走，而且不理會米卓維奇與其他隊友的抗議與勸告，執意要踢。更糟的是，卡馬拉的罰踢最後也被客隊門將給撲了出來。

這次爭執中的受害者米卓維奇，隨後以進球拯救了富勒姆，讓他們從英超倒數第2升到倒數第3名。不過米卓維奇賽後也試圖降溫，沒有責怪卡馬拉。

卡馬拉搶罰12碼球，卻被門將撲出。（美聯社）

「那個罰球我們有個小爭執，我想罰球是我的工作，他（卡馬拉）不這麼想，但我尊重他，」米卓維奇說：「我以前也做過同樣的事，對此我沒有問題，至於他踢丟了12碼球，這也是足球比賽的一部份，很正常的。」

(中時電子報)

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