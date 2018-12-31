新北莒光直笛團送暖 惠明教養院樂聲傳遞愛

2018年12月31日 18:23 中時 蕭承訓

新北莒光國小直笛團送暖，今天上午到台中惠明教養院用樂聲傳遞愛，場面溫馨感人。(蕭承訓翻攝)

新北莒光國小直笛團送暖，今天上午到台中惠明教養院用樂聲傳遞愛，場面溫馨感人。(蕭承訓翻攝)

甫獲得台灣直笛大賽金賞獎的新北市莒光國小直笛團，在2018年的最後一天，到台中惠明視障者教養院進行慈善表演，透過音樂和視障朋友一起迎接新年的到來，老師胡婕筠更機會教育小朋友，強調「當你有能力的時候，要照顧更多人」，場面溫馨感人。

新北市莒光國小直笛團成立多年，一直有不錯的表現，這屆直笛團上個月參加新北市直笛合奏比賽拿下新北市特優第一，上周末到彰化參加第14屆台灣直笛大賽以傑出表現獲得金賞獎，為了給小朋友不一樣的新年期許，老師特別安排在今天進行慈善演出，讓小朋友除了平日課堂上學習外，也能親自體會參與這類活動的感受。

上午直笛團慈善表演，一開場以「出神入化」的熱舞表演，替此次交流揭開序幕，接著他們用直笛吹奏「故鄉」、「讓我們看雲去」、「剛好遇見你」等3個曲目，美妙的直笛聲讓整個會場頓時沸騰。

接著，惠明視障者教養院的2名院生，一個彈鋼琴，另一個吹薩克斯風，連續表演「望春風」、「小幸運」、「you are my sunshine」、「學貓叫」等4首曲子，讓台下這群國小六年級學一起合唱，現場氣氛令人感動，讓陪同參與的家長和老師也感動落淚。

惠明教養院組長說，上帝對他們關了一扇門，卻又打開一扇窗；直笛團老師胡婕筠則回應說，儘管在場院生無法用言語精確地傳達訊息給她，但她都有感受到院生們滿滿的謝意，希望在場的小朋友在傳遞溫暖、傳遞愛的同時，也能藉此機會，獲得不一樣的回饋。

(中時 )