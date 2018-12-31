中俄兩國元首互致新年賀電 2018為中俄關係特殊一年

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旺報
呂佳蓉

今日大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普京互致新年賀電。習近平在賀電中代表中國政府和中國人民，向普京總統和俄羅斯人民致以誠摯的祝賀和美好的祝願。習近平表示，即將過去的一年是中俄關係發展史上具有特殊意義的一年。兩國都順利完成重要國內政治議程，開啟了中俄關係發展新時代。

習近平指出，雙方高層交往更加密切，政治互信日益深化，各領域務實合作取得一系列豐碩成果，地方合作交流年活動順利開展，兩國人民世代友好的民意基礎更加鞏固。雙方在國際和地區事務中積極協作，為維護國際公平正義和世界和平穩定發揮了重要的建設性作用。

習近平指出，2019年是中俄建交70周年。願繼續同普京一道，引領雙邊關係和各領域合作不斷取得新進展，更好造福兩國和兩國人民。

普京在賀電中向習近平主席致以衷心的新年祝賀，祝全體中國人民幸福安康。普京表示，2018年，中俄全面戰略協作夥伴關係達到前所未有的高度，雙方開展了內涵豐富的政治對話，雙邊貿易額迅速提升，地方合作交流年開局良好，雙方在解決重大地區和全球性問題上開展了富有成效的協作。明年我們兩國將共同慶祝建交70周年。相信雙方將以此為主線，繼續在雙邊和多邊事務中開展有效合作。

同日，大陸國務院總理李克強同俄羅斯總理梅德韋傑夫也互致新年賀電。李克強在賀電中說，中方願同俄方一道，共同推動經貿、能源、金融、科技、農業、人文等領域合作取得新成果，助力兩國共同發展。梅德韋傑夫在賀電中表示，俄方高度評價兩國總理第23次定期會晤所取得的成果，願繼續同中方就促進雙邊各領域合作積極開展工作。

(旺報 )

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