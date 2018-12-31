《中時晚間快報》福隆、三仙台、阿里山 3處連線祈福迎曙光

2018年12月31日 18:16 中時電子報 綜合報導

◎福隆、三仙台、阿里山 3處連線祈福迎曙光

今（31）日就是跨年日，交通部觀光局特別與農委會林務局及氣象局合作，推出福隆、三仙台、阿里山三處連線迎接曙光活動，三地民眾可以共同聚氣祈福、幸福3倍。其中福隆日出時間為清晨6點39分、三仙台為6點35分、阿里山為7點4分。

◎蔡英文慰留 賴揆堅辭 元旦升旗將碰面

蔡英文總統日前使出留人的撒手金間，公開宣布「黨內共識就是希望賴揆可以繼續領導行政團隊」。第一時間媒體問不到答案，但據了解，賴揆仍執意堅定離開，最後是去是留，有待蔡、賴直接溝通敲定，明天元旦升旗將是蔡賴直接互動的好時機。

◎傳陸日籌辦經濟高層對話 為明年習近平訪日鋪路

隨著美國總統川普上台，美國走向孤立主義，陸日兩國關係逐步回暖。日本共同社引述消息人士披露，兩國政府已就明年早些時候在陸舉行討論貿易、投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」啟動探討。明年春季舉辦的可能性較大。該對話被定位為給明年6月在大阪舉行廿國集團（G20）峰會時大陸國家主席習近平就任後首次訪日鋪路。

◎放老婆照顧新生兒 林宥嘉回家拯救丁文琪

林宥嘉29、30日一連2晚在台北小巨蛋舉辦「idol世界巡迴演唱會」順利落幕，他為演唱會忙3個月，表示對老婆丁文琪很抱歉，「我要回家拯救我老婆，畢竟我們家有新生寶寶，我每天吃東西都是為了活下去，太太非常辛苦，她已經好久沒有好好睡，她前一晚幾乎沒睡，都還來支持我。」他出道11年，今年跨年首度未安排工作，在家休假陪伴妻小，預計與老婆在家看電影跨年。

(中時電子報)