北捷24小時疏運人潮「潮天團」秀舞蹈陪民眾跨年

2018年12月31日 18:25 中時 林縉明

台北市政府跨年晚會將於晚間7點起舉行，捷運市政府站從下午起漸漸出現人潮，因跨年碰上連假及天候狀況不佳等因素，北捷公司運估今年跨年捷運輸運人潮應與去年260萬人次相近：因應跨年人潮，捷運公司出動「潮天團」協助引導及陪伴旅客，預計人潮可望在元旦凌晨2點後漸漸疏散。

北捷站運處長楊秦恒指出，因應跨年晚會疏運，出動站務員、志工、保全、清潔人員約2500人，比起原本的人數增加約1700人，協助所有旅客輸運；至於運量部分，今年適合連假中間的一天，加上天氣溼冷，預估搭乘人次可能與去年的260萬差不多。

為加強輸運跨年活動人潮，板南線及淡水信義線從晚間6時起以最密班距行駛，板南線最短班距縮短為2分32秒，淡水信義線最短班距為3分鐘，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距。

捷運車站部分，捷運公司將視人潮適時進行「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制。此外，配合市府周邊道路管制，臺北101/世貿站4號出口於晚間10時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於晚間9時30分封閉，與市府轉運站地下連通道於晚間10時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於晚間10封閉，管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。

2012年成立的「潮天團」，由車站站長、副站長、站務員、司機員及維修員組成，以輕鬆幽默的方式，透過說、學、逗、唱，紓解跨年人潮排隊進站搭捷運的情緒。

(中時 )