北捷24小時疏運人潮「潮天團」秀舞蹈陪民眾跨年

台北捷運公司因應跨年疏運人潮，出動「潮天團」協助疏散旅客，並透過表演與民眾互動。（林縉明攝）

友善列印
中時

台北市政府跨年晚會將於晚間7點起舉行，捷運市政府站從下午起漸漸出現人潮，因跨年碰上連假及天候狀況不佳等因素，北捷公司運估今年跨年捷運輸運人潮應與去年260萬人次相近：因應跨年人潮，捷運公司出動「潮天團」協助引導及陪伴旅客，預計人潮可望在元旦凌晨2點後漸漸疏散。

北捷站運處長楊秦恒指出，因應跨年晚會疏運，出動站務員、志工、保全、清潔人員約2500人，比起原本的人數增加約1700人，協助所有旅客輸運；至於運量部分，今年適合連假中間的一天，加上天氣溼冷，預估搭乘人次可能與去年的260萬差不多。

為加強輸運跨年活動人潮，板南線及淡水信義線從晚間6時起以最密班距行駛，板南線最短班距縮短為2分32秒，淡水信義線最短班距為3分鐘，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距。

捷運車站部分，捷運公司將視人潮適時進行「月臺疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制。此外，配合市府周邊道路管制，臺北101/世貿站4號出口於晚間10時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於晚間9時30分封閉，與市府轉運站地下連通道於晚間10時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於晚間10封閉，管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。

2012年成立的「潮天團」，由車站站長、副站長、站務員、司機員及維修員組成，以輕鬆幽默的方式，透過說、學、逗、唱，紓解跨年人潮排隊進站搭捷運的情緒。

(中時 )

《中時晚間快報》福隆、三仙台、… 預防高雄彌陀區淹水 邱志偉提升…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。