土耳其國腳胃痛缺陣 卻被抓到出國度假

加拉塔薩雷的土耳其國腳阿濟茲因胃痛缺席比賽，隔天卻跟老婆在馬爾地夫度假，引發球迷怒火。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

宣稱因食物中毒而胃痛，缺席球隊今年最後1場比賽，隔天卻和老婆在馬爾地夫度假。土耳其國腳後衛阿濟茲（Serdar Aziz）因此事引發眾怒，消息指出他在母隊加拉塔薩雷可能已無心戀棧，由經紀人提出轉會要求，惟球隊否認雙方合約已經中止。

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加拉塔薩雷在24日有冬歇期前最後一場土超聯賽，阿濟茲因為胃痛缺席，未料隔天太座就在IG曬小倆口在馬爾地夫度假的照片，引發球迷憤怒。阿濟茲則表示，這是他原本就訂好的度假行程。

「大家覺得扯不扯？」有球迷在IG分享了阿濟茲太太po的度假照，有人虧說阿濟茲可能是去馬爾地夫看醫生，也有人認為不奇怪，度假行程可能早已訂好，既然無法比賽就提早出發。但也有球迷中肯指出，做為團隊的一分子，就算無法出賽，沒有在球場力挺隊友，觀感總是不好。

阿濟茲本季出賽並不穩定，加拉塔薩雷的防守也不穩，在土超聯賽排名第5，落後龍頭伊斯坦堡BFK有6分之多。土超目前進入冬歇期，1月20日才重啟下半季賽事，據傳阿濟茲在最近的一連串狀況之後，已被球隊放入轉會名單。

(中時電子報)

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